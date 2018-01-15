مواطنة تفوز بـ3 ملايين درهم في سحب «أبوظبي الإسلامي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن فوز المواطنة الإماراتية علياء سعيد بالجائزة الكبرى وقيمتها 3 ملايين درهم ضمن سحوبات برنامج التوفير «غنى». وتعتبر علياء من العملاء الأوفياء لدى المصرف، وكانت قد قررت الادخار من خلال حساب «غنى» بناء على نصيحة تلقتها من أحد أفراد عائلتها بالإضافة إلى سمعة المصرف القوية باعتباره مؤسسة مالية موثوقة وآمنة والمكان المثالي لادخار أموالها للمستقبل.

وأوضحت علياء أن فوزها بهذه الجائزة النقدية الكبيرة شكل مفاجأة كبيرة بالنسبة لها وحدثاً سيغير مجرى حياتها للأفضل، حيث قالت: «لقد كنت في غاية السعادة وفوجئت كثيراً عندما تلقيت خبر فوزي بمبلغ 3 ملايين درهم من مصرف أبوظبي الإسلامي. وفي الحقيقة، لم يكن هدفي الرئيسي الفوز في سحب ’غنى‘ عندما فتحت حساب التوفير، بل كان ادخار الأموال للمستقبل. وأود أن أشكر المصرف ليس فقط على هذه الجائزة، بل على الخدمات الرائعة التي يقدمها والمعاملة المتميزة التي حظيت بها على مدى سنوات تعاملي معه. والآن، أتطلع إلى استخدام مبلغ الجائزة لشراء منزل لأمي ومواصلة الادخار في حساب ’غنى‘».

من جانبه، قال فيليب كينغ، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يعتبر حساب التوفير ’غنى‘ أحد أشهر منتجات الحسابات التي يوفرها المصرف، حيث قدمت سحوبات ’غنى‘ حتى اليوم أكثر من 100 مليون درهم للعملاء منذ إطلاق هذا المنتج لأول مرة في عام 2009. وبينما نسعد كثيراً بتقديم جوائز نقدية مجزية لعملائنا الأوفياء، مثل علياء، فإن هدفنا الرئيسي من سحوبات ’غنى‘ هو تشجيع أصحاب الحسابات على ادخار الأموال للاستفادة منها في أوقات الضرورة، وبالنيابة عن مصرف أبوظبي الإسلامي، أتمنى لكل عملائنا كل التوفيق في سحوباتنا القادمة».

وخلال العام 2017، منح المصرف أكثر من 10 ملايين درهم كجوائز نقدية للعملاء الفائزين في سحوبات «غنى»، بما في ذلك ثلاثة سحوبات كبرى حصل الفائزون فيها على 3 ملايين درهم لكل واحد منهم. ويعتزم المصرف خلال العام 2018 إجراء ثلاثة سحوبات كبرى، وشهرية سيحصل من خلالها 120 عميلاً آخر من أصحاب حساب ’غنى‘ على 10000 درهم لكل واحد منهم. ويتميز حساب التوفير ’غنى‘ بعدد من المزايا الفريدة، بما في ذلك الدخول في سحوبات على جوائز نقدية كبيرة، وإمكانية سحب المدخرات في أي وقت دون أي رسوم إضافية أو غرامات.