بايدن: على العالم الوقوف بوجه «العدوان» الروسي

كييف (وكالات)

قال جو بايدن نائب الرئيس الأميركي أمس في كييف، إن على العالم أن يقف في وجه العدوان الروسي، وحث إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على أن تكون داعماً قوياً وشريكاً لأوكرانيا. وهذه هي آخر زيارة رسمية يقوم بها بايدن كنائب للرئيس الأميركي.

وقال بايدن للصحفيين، وهو يقف بجانب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، «إنكم تحاربون سرطان الفساد.. وعدوان الكرملين». وأضاف «يتعين على المجتمع الدولي أن يقف صفاً واحداً ضد العدوان الروسي».

وتشير تعليقات الرئيس المنتخب دونالد ترامب في حديث نشر أمس الأحد إلى أنه يتطلع لإبرام اتفاق مع روسيا على حساب أوكرانيا.

وأسهم دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا الذي شمل فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم ودعم انفصاليين، في تدهور العلاقات الأميركية الروسية لتبلغ أسوأ مستوياتها منذ الحرب الباردة.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني مخاطبا بايدن، إن بلاده لن تستسلم للعدوان الروسي، ولن تكون تابعا للإمبراطورية الروسية. وأكد أن حكومته تبنى أوكرانيا جديدة تتشارك القيم مع أميركا. وقال، إنه يأمل أن تستمر العلاقات الوثيقة بين أوكرانيا والإدارة الأميركية المقبلة.