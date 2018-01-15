الفالح: السعودية تلبي %40 من احتياجات الطاقــة في اليابـــان

الرياض (د ب أ)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تلبي 40% من احتياجات الطاقة في اليابان، خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني في الرياض أمس، مضيفا أن عرضا يابانيا تأهل من أصل 8 عروض، لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية في المملكة.

وبدأت في الرياض أمس فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة الفرص الاستثمارية بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 نحو 16. 100 مليار ريال. وقال بيان رسمي إن المملكة منحت مجموعة من المنشآت اليابانية، واليابانية السعودية المشتركة خلال العام الماضي 6 تراخيص استثمارية، جاءت كلها بنسبة 100% في القطاع الخدمي برأس مال بلغ 4.5 مليار ريال.

ويبحث المنتدى -طبقا للبيان- متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين المملكة واليابان، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها.