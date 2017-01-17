واشنطن، عواصم (وكالات)

صدم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس، أوروبا، مثيراً عاصفة مدوية تردد صداها بين شطري الأطلسي، مطلقاً هجمات في كل الاتجاهات في مقابلات مع الإعلام الأوروبي، معتبراً أن حلف شمال الأطلسي «تخطاه الزمن»، وأنجيلا ميركل ارتكبت «خطأً كارثياً» بشأن المهاجرين، و«بريكست» سيكون «أمراً عظيماً». في المقابل، أعلن أن واشنطن قد تبرم اتفاقاً مع روسيا.

وقبل خمسة أيام من تنصيبه الرسمي على رأس القوة الأولى في العالم، أطلق الملياردير الجمهوري كالعادة تصريحات كان لها وقع صدمة، غير آبه بمراعاة شركاء بلاده، معلقاً على السياسة الأوروبية في صحيفتي «تايمز» البريطانية و«بيلد» الألمانية.

ومدّ يده إلى موسكو في ظل الخلاف القائم حالياً بين الكرملين وإدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما التي تفرض عقوبات على روسيا على خلفية تدخلها في أوكرانيا ودورها في النزاع في سوريا واتهامها بالسعي للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتحدث ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع روسيا للحد من الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، دون إعطاء تفاصيل. وقال لصحيفة «تايمز»: «لنرَ إن كان بوسعنا إبرام اتفاقات جيدة مع روسيا. أعتقد أنه ينبغي الحد بشكل كبير من الأسلحة النووية، وهذا جزء من المسألة».