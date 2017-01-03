«الأبيض» يغازل المربع الذهبي في مواجهة «الأخضر»

القاهرة(الاتحاد)

تقام اليوم 3 مباريات في اليوم الخامس للبطولة العربية للسلة، حيث يلتقي المغرب مع البحرين الساعة 4 عصراً، والإمارات مع السعودية عند السادسة مساء، ومصر مع الجزائر في الثامنة مساءً.

ويأمل منتخبنا في الفوز باللقاء الثاني لضمان المنافسة على التأهل إلى المربع الذهبي، بعد أن خسر الفريق في ثاني أيام البطولة أمام نظيره البحريني بنتيجة 62/‏‏ 70، وفرط المنتخب في الظهور بشكل أفضل مما كان عليه، خصوصاً أن اللاعبين حصلوا على جرعة معنوية بالفوز على الجزائر في اللقاء الافتتاحي، وهو ما كان سبباً في غضب وحزن من جانب عبد الحميد إبراهيم مدرب منتخبنا، رغم أن الظروف المحيطة بالمنتخب حالت دون ذلك، ولعل أبرزها عدم الحصول على الراحة الكافية بين مباراة الجزائر والبحرين.

ويأمل منتخبنا في الفوز بلقاء اليوم للاقتراب كثيراً من التأهل قبل مواجهته الختامية بالدور الأول مع المغرب.

قال عبدالحميد إبراهيم: لم يحصل منتخبنا على الراحة المناسبة، حيث كان الفارق الزمني بين مباراتنا الأولى أمام المنتخب الجزائري والثانية ضد البحرين هو 16 ساعة فقط، وهي فترة غير كافية تماماً لحصول اللاعبين على القسط المناسب من التجهيز البدني والذهني، في المقابل حصل المنتخب المنافس على راحة يوم كامل، أضف إلى ذلك أن منتخبنا بذل جهداً كبيراً في مباراته الأولى ضد فريق جزائري قوي نجحنا خلالها في فرض سيطرتنا وتحقيق انتصار مهم.