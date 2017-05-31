يا قطر.. للصبر حدود..!

فهد بن راشد العبدالكريم

مؤلم جداً هذا الانحدار في تعاطي الموقف القطري سياسياً وإعلامياً مع قضايا جوهرية تتعلق بالأمن والاستقرار ومواجهة مهددات إستراتيجية باتت مصادرها معروفة للقاصي والداني. والتخندق في صف الدول المارقة إثر النجاح الكبير الذي حققته قمم الرياض في اتخاذ مواقف حاسمة تجاه الإرهاب ومموليه وجماعاته وأحزابه الذين يعملون بكل الوسائل لزعزعة استقرار دول المنطقة وخلخلة صفها الموحد، دفعها نحو الفوضى والخراب.

دول المنطقة ومنذ ما يزيد على عشرين عاماً تحملت كثيراً من السم الذي كانت تقذفه ماكينة الإعلام القطري للترويج للعنف والإرهاب كان آخرها التعاطي الفج مع أحداث البحرين الأخيرة وموقفها المخزي مع سياسات إيران الإرهابية التي تعيش عزلة بعد أن نبذها العالم أجمع.

خرج الموقف القطري إعلامياً وسياسياً عن الإجماع الخليجي والعربي طيلة السنوات الماضية وتعاملت دول المنطقة مع الشقيقة الصغرى قطر بكل حكمة.. وصبر.. وتجاهل ذكي أحياناً.. لعل وعسى أن ترعوي وتراجع سياساتها ومواقفها الإعلامية.. لكن دون جدوى..

ظل الموقف القطري كما هو.. بل زاد إمعاناً في الخسة والنذالة لدرجة لا تطاق فأصبحت ماكينته الإعلامية العلنية عبر وسائلها الإعلامية المعروفة والسرية عبر قنواتها ومواقعها المسجلة بأسماء آخرين وهي ممولة بالكامل من الحكومة القطرية تسيء للمواقف السعودية والخليجية وللرموز الحاكمة في تجاوز وانتهاك كل القيم التي تربى عليها الخليجيون وظلت على الدوام محل التزام الأسر الحاكمة في الدول الخليجية.

لا تعرف ماذا تريد قطر؟ وإلى أين تسير؟ فقد أوقعت نفسها في «مأزق» لا قبل لها به. مما جعل الشرفاء في قطر يتبرؤون من سياساتها وإعلامها الذي يتقيأ حقداً ومكراً وينفث سمومه في كل اتجاه.