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%41.6 زيادة بمبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية
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تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018

سيؤول (د ب أ)

ارتفعت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية بنسبة 41.6% على أساس سنوي عام 2017، مدعومة بتقديم طرازات جديدة، وفقا لبيانات صناعية صادرة أمس.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن البيانات التي أصدرتها شركة «هيونداي» وشقيقتها «كيا موتورز» و«الجمعية الكورية لمستوردي وموزعي السيارات المستوردة»، أنه تبين أن مبيعات «السيارات الخضراء» وصلت إلى 97486 وحدة العام الماضي، مقابل 68826 وحدة عام 2016.

ويقصد بالسيارات الخضراء، السيارات الصديقة للبيئة سواء السيارات الهجين أو الكهربائية الهجين والسيارات الكهربائية.

وتقول التقارير الصناعية إن الطلب على السيارات الصديقة للبيئة يتزايد بعد أن وصل عدد الوحدات المباعة عام 2015 إلى 40 ألف وحدة.

وحسب البيانات، بلغت حصة سيارات هيونداي وكيا 72.9%، حيث بلغ عدد مبيعات هيونداي 36423 (37.4%) ومبيعات كيا 34597 (35.5%). ... المزيد
     
 

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