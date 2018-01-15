الصين تشدد الرقابة على المصارف في حربها على المخاطر المالية

بكين (رويترز)

قالت الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في الصين إن بكين ستشدد الرقابة على البنوك هذا العام لتقليص المخاطر المالية، مؤكدة الحاجة إلى جهود طويلة الأجل للسيطرة على فوضى القطاع.

وقالت لجنة تنظيم البنوك في الصين مساء أمس الأول في بيان إن أولوياتها تتضمن تشديد الرقابة على بنوك الظل وأنشطة ما بين البنوك.

وتابعت اللجنة «لا تزال خدمات إدارة أسهم البنوك وحوكمة الشركات وآليات السيطرة على المخاطر ضعيفة نسبيا، وأسبابا جذرية للفوضى في السوق، وهو وضع لم يطرأ تغير جوهري عليه، السيطرة على قطاع البنوك ستكون عملية طويلة الأجل ومرهقة ومعقدة».

وأضافت أن انتهاك القواعد المتعلقة بحوكمة الشركات والقروض العقارية والتخارج من الأصول المتعثرة سيواجه بعقوبات أكثر صرامة، وأنها ستعزز السيطرة على المخاطر في أنشطة ما بين البنوك والمنتجات المالية والأعمال خارج الميزانيات العمومية. وتعهدت الصين مرارا بإزالة الفوضى في قطاعها المصرفي.

وفي الأشهر الماضية، نفذت الجهات التنظيمية سلسلة إجراءات الجديدة تهدف إلى السيطرة على المخاطر والاقتراض في القطاع المالي مع وضع شتى الجوانب من ممارسات الإقراض إلى بنوك الظل تحت المجهر. وفي يناير، نشرت اللجنة بالفعل قواعد تنظيمية تضع حدا لعدد البنوك التجارية التي يستطيع المستثمرون الأفراد أن يكون لهم حيازات كبيرة فيها.