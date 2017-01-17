القوات العراقية تستعيد 90% من شرق الموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أمس، إن القوات العراقية استعادت نحو 90% من الجانب الشرقي لمدينة الموصل بمحافظة نينوى، من قبضة تنظيم «داعش»، بعد سيطرتها على حيي النبي يونس ومرقده، والشرطة، فيما أفاد مصدر طبي عراقي في مستشفى تكريت العام بمحافظة صلاح الدين، بأن ميليشيات «الحشد الشعبي» سلمت 30 شخصا كانت اعتقلتهم، وبدت عليهم آثار تعذيب وكسور ورضوض في أجسادهم.

وقال صباح النعمان المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب في الموصل: «تم تحرير أكثر من 85 إلى 90% من الجانب الشرقي» للمدينة. وأضاف «ما تبقى لا يتجاوز خمسة أحياء» مؤكدا أنه «خلال الأيام المقبلة ينتهي هذا المحور بالكامل».

وأوضح «تم استعادة السيطرة علي حي النبي يونس وحي والشرطة ورفع العلم العراقي فوق ضريح النبي يونس».

وأشار إلى أن مسلحي «داعش» باتوا عالقين في الأحياء المتبقية من هذا المحور وليس لديهم من سبيل سوى الاستسلام.