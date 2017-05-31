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استقبل القيادات العسكرية ومسؤولي الأجهزة الأمنية بالدولة وتبادل معهم التهاني بشهر رمضان

صور.. محمد بن زايد يؤكد اعتزازه بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن ومكتسباته
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تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

أبوظبي ( وام )

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - بقصر البطين مساء أمس، عدداً من قادة وضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومسؤولي مختلف الأجهزة الأمنية بالدولة.

وتبادل سموه التهاني معهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بموفور الصحة والعافية، وعلى وطننا الغالي بمزيد من الرقي والتطور.

ورفع قادة وكبار ضباط المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات بهذه المناسبة الكريمة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بكل الخير والبركة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والعزة والرخاء.

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