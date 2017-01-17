بنغازي تحت سيطرة قوات حفتر بعد طرد «القاعدة»

طرابلس (وكالات)

أعلنت القوات الليبية الموالية للمشير خليفة حفتر، أنها استعادت امس من المجموعات الإرهابية، حي بوصنيب في بنغازي شرق ليبيا، بعد معارك استمرت أياما.

وقال قائد في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير حفتر، إن «حي بوصنيب بات تحت سيطرتنا»، وأضاف أن تسعة مقاتلين لقوا مصرعهم خلال يومين. وقال المسؤول العسكري الذي طلب عدم كشف هويته، إن المجموعات المتطرفة ما زالت تسيطر على اثنين من الأحياء في وسط المدينة هما الصابري وسوق الحوت. ومن هذه المجموعات مجلس شورى ثوار بنغازي، وهو تحالف مليشيات انضم إليها أنصار الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة.

وشن الجيش غارات جوية مكثفة على مواقع عناصر تنظيمي القاعدة وداعش، ما أسفر عن تدمير العديد منها منذ بدء عملية عسكرية مكثفة، مساء السبت، على منطقة قنفوذة.