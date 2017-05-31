عواصم (وكالات)

ذكرت صحف إيرانية أمس، أن الشرطة فرقت عشرات المحتجين، بعدما تجمعوا خارج البنك المركزي في طهران، مطالبين بإعادة أموالهم من شركة ائتمان.

وأوردت الصحف، ومن بينها صحيفة «شارع» اليومية الإصلاحية، أن المسيرة نظمها مودعون في «معهد قزوين» الائتماني، وهو صندوق قروض بمعدل فائدة منخفض تدعمه الحكومة، لكنه معطل الآن.

وأشارت التقارير إلى أن المحتجين هتفوا «الموت لفالي الله سيف» المحافظ، حتى تم تفريقهم. ونظم تجمعان مماثلان في مدينتين أخريين، وفق ما نقلت «أسوشيتد برس». واستقطب «معهد قزوين» الائتماني الذي تأسس في تسعينيات القرن الماضي بمثابة صندوق قروض، آلاف المستثمرين من خلال دفع معدلات فائدة مرتفعة للوفاء بتعهداته. ومن حين لآخر يتجمع المودعون للاحتجاج.