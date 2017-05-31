  • الأربعاء 05 رمضان 1438هـ - 31 مايو 2017م
  11:07     وزيرة فرنسية: السفارة في كابول تضررت في انفجار سيارة ملغومة         11:09     وزارة الدفاع الروسية: قصف مواقع ل"داعش" في سورية بصواريخ كروز         11:10     أضرار مادية في سفارتي ألمانيا وفرنسا جراء اعتداء كابول         11:13    أضرار مادية في سفارتي ألمانيا وفرنسا جراء اعتداء كابول        11:19     وزارة الصحة الأفغانية: 80 قتيلا على الأقل وأكثر من 350 مصابا في انفجار كابول    

هتافات بـ«الموت» وتظاهرات أمام البنك المركزي بإيران
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

عواصم (وكالات)

ذكرت صحف إيرانية أمس، أن الشرطة فرقت عشرات المحتجين، بعدما تجمعوا خارج البنك المركزي في طهران، مطالبين بإعادة أموالهم من شركة ائتمان.

وأوردت الصحف، ومن بينها صحيفة «شارع» اليومية الإصلاحية، أن المسيرة نظمها مودعون في «معهد قزوين» الائتماني، وهو صندوق قروض بمعدل فائدة منخفض تدعمه الحكومة، لكنه معطل الآن.

وأشارت التقارير إلى أن المحتجين هتفوا «الموت لفالي الله سيف» المحافظ، حتى تم تفريقهم. ونظم تجمعان مماثلان في مدينتين أخريين، وفق ما نقلت «أسوشيتد برس». واستقطب «معهد قزوين» الائتماني الذي تأسس في تسعينيات القرن الماضي بمثابة صندوق قروض، آلاف المستثمرين من خلال دفع معدلات فائدة مرتفعة للوفاء بتعهداته. ومن حين لآخر يتجمع المودعون للاحتجاج.

     
 