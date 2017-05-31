ترامب ينتقد ألمانيا بعد تشكيك ميركل بمستقبل الحلف مع أميركا

عواصم (وكالات)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمانيا أمس، بسبب مستويات الفائض التجاري والإنفاق العسكري بعد يوم من تشكيك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف.

وكتب ترامب على موقع تويتر، «لدينا عجز تجاري ضخم مع ألمانيا كما أنهم يدفعون أقل بكثير مما ينبغي لحلف شمال الأطلسي والجيش، هذا سيئ جدا للولايات المتحدة وسيتغير».

بدورها، دعت ميركل أمس، أوروبا مجددا إلى مزيد من الاستقلالية، وقالت عقب مشاورات حكومية ألمانية-هندية في برلين «يتعين على أوروبا أن تكون فاعلا، يتدخل في القضايا على المستوى الدولي أيضا».

ودعت ميركل إلى تطوير السياسة الخارجية المشتركة للدول الأوروبية وسياسة الهجرة، مؤكدة في الوقت نفسه أن العلاقات عبر الأطلسي لا تزال مهمة جداً.