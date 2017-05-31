قاذفتان أميركيتان تقتربان من كوريا الشمالية وبيونج يانج تلوّح بـ «هدية أكبر»

عواصم (وكالات)

حلقت قاذفتا قنابل أميركيتان من طراز «بي1- بي» قبالة ساحل كوريا الشمالية أمس، بعد أن أجرت الدولة المنعزلة أحدث تجاربها على صاروخ قصير المدى هذا الأسبوع، بالتزامن مع إعلان مناورات مشتركة أجرتها كوريا الجنوبية مع قاذفة قنابل أميركية من طراز «بي-1 بي لانسر» الأسرع من الصوت.وأعلنت بيونج يانج أن التجربة الأخيرة نجحت مؤكدة أنها «ستحقق قفزة أكبر إلى الأمام في هذا النشاط لإرسال هدية أكبر للأميركيين»، رداً على الاستفزازات العسكرية الأميركية.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس، وجود الطائرتين الحربيتين الأميركيتين بأنه «استفزاز عسكري خطير» يمثل تدريباً عملياً على إسقاط قنبلة نووية عليها،في حين أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مشاركة القاذفتين من طراز «بي1- بي» في تدريبات مشتركة أمس الأول.

وذكرت محطة «كيه.بي.إس» الإذاعية الكورية الجنوبية أن الطائرتين الأميركيتين قد شاركتا فيها، نقلاً عن مصادر عسكرية. وهناك احتمال بأن هذا الاستعراض العسكري جاء بعد أن أرسلت الولايات المتحدة مؤخراً حاملة الطائرات التابعة لبحريتها «يو.إس.إس رونالد ريجان» لتنفيذ دوريات بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.

وقال الأسطول الأميركي، إن حاملة الطائرات كارل فينسون ومجموعتها القتالية تعتزم أيضاً القيام بمناورة أخرى مع حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريجان في المياه قرب شبه الجزيرة الكورية. ولم يذكر المتحدث باسم البحرية الأميركية في كوريا الجنوبية توقيتاً محدداً للمناورات المزمعة.