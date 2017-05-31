التحقيقات في تفجير مانشستر تطال «الإخوان» وداعميهم

لندن (وكالات)

اعتقلت الشرطة البريطانية أمس، الإخواني زهير خالد نصرات نجل دبلوماسي ليبي يعمل في تركيا وناشط «إخواني» معروف، على خلفية هجوم مانشستر، بعد يوم من اعتقال ليبي آخر كان يتدرب ليكون طياراً، ويدير موقعاً للتجارة الإلكترونية يجري التحقيق في تعاملاته المالية خارج بريطانيا، بالتزامن مع دهم الشرطة البريطانية حي «سبرينج فيلد جادرنز» في مدينة ويجان قرب مانشستر على صله بالهجوم الذي أودى بحياة 22 شخصاً في حفل غنائي الأسبوع الماضي.

ونشر اسم نصرات في الصحف البريطانية أمس، وأكدت وسائل إعلام ليبية صلته بالإخوان، وعمل والده في تركيا ضمن الحكومة التي سيطر عليها المتشددون، عقب إطاحة نظام القذافي. وعمل والد المعتقل ملحقاً عمالياً في السفارة الليبية في تركيا، ليرقى كمراقب مالي للسفارة، ويكنى بـ«أبو اليقظان»، واتهم من أطراف في الزاوية بتوريد الأسلحة إلى ليبيا سنة 2014 لغرفة «الثوار»، المحسوبة على الجماعة المقاتلة، وبأنه مقرب من السفير الليبي هناك عبدالرزاق مختار، وهما من جماعة «الإخوان المسلمين».

وحسب ما نشرته صحيفتا «ديلي ميرور» و«ديلي ميل»، قال أحد الجيران الذي كان أحد أولاده زميلاً لأبناء نصرات في المدرسة، إن الابن الأكبر عبده كان يعاني إصابات في ظهره جراء مشاركته في القتال في ليبيا، وعاد إلى مانشستر لتلقي العلاج ونزع الشظايا.

وقال الجيران أيضاً، إن عبده (البالغ من العمر 24 عاما) سافر إلى تركيا قبل 3 سنوات ليتعلم الطيران، ولكنه لم يعد منذ ذلك الوقت، فيما عادت بقية العائلة بمن فيهم زهير، إلى ليبيا مؤقتاً، وأجروا منازلهم لأناس آخرين. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي عبده رفقة شقيقه زهير مع سلمان العبيدي منفذ هجوم مانشستر، وشقيقه هاشم المعتقل في طرابلس للاشتباه في كونه جزءاً من خلية إرهابية. ولا تزال تحقيقات الشرطة البريطانية جارية، ولا يعرف بعد إلى أين ستمتد في غير ليبيا.