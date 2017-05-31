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شرطة الاحتلال تعتدي على حراس المسجد الأقصى

قانون «القدس الكبرى» أمام الكنيست
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تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

طرح نواب يمينيون في الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون «القدس الكبرى»، تمهيداً لإقراره في مسعى من حكومة بنيامين نتنياهو لفرض واقع في القدس قبل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.

وحسب موقع صحيفة «معاريف» العبرية، فإن مشروع القانون يهدف إلى ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ومناطق شرق القدس إلى السيادة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن ذلك يستهدف في الأساس تجمع مستوطنات «غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وبيتار عيليت وجفعات زئيف وإفرات وكفار أدوميم».

إلى ذلك، اعتدت شرطة الاحتلال على حراس المسجد الأقصى خلال تصديهم لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة. وقال شهود عيان :«جددت مجموعات من المستوطنين المتطرفين تقدر بالعشرات في الفترة الصباحية من اليوم الرابع لشهر رمضان اقتحاماتها وتدنيسها المسجد الأقصى المبارك بحراسة عناصر من شرطة الاحتلال حتى خروجهم من باب السلسلة».

في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر أمس عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واستجوابات، وعمليات تنكيل بالمواطنين.

وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال غرب قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود الشمالية لقطاع غزة أطلقوا النار في اتجاه شاب على شاطئ البحر، ما أدى إلى إصابته في الساق ووصفت حالته بالمتوسطة ونقل إلى مشفى الشفاء . ... المزيد
     
 