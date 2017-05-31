قانون «القدس الكبرى» أمام الكنيست

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)
طرح نواب يمينيون في الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون «القدس الكبرى»، تمهيداً لإقراره في مسعى من حكومة بنيامين نتنياهو لفرض واقع في القدس قبل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وحسب موقع صحيفة «معاريف» العبرية، فإن مشروع القانون يهدف إلى ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ومناطق شرق القدس إلى السيادة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن ذلك يستهدف في الأساس تجمع مستوطنات «غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وبيتار عيليت وجفعات زئيف وإفرات وكفار أدوميم».
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في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر أمس عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واستجوابات، وعمليات تنكيل بالمواطنين.
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