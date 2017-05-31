«مقاتلو الجربا» على بعد أمتار من أول أحياء الرقة الشرقية

عواصم (وكالات)

أكد المرصد الحقوقي المعارض أمس، أن مقاتلي «قوات النخبة السورية» التابعة لـ «تيار الغد» بزعامة الرئيس السابق للائتلاف الوطني أحمد الجربا، والمدعوم من قبل واشنطن، تمكنوا من الاقتراب من جهة الشرق من مدينة الرقة معقل «داعش» في سوريا. وتقاتل هذه المجموعة بالتنسيق مع «قوات سوريا الديمقراطية»، على جبهات عدة في محافظة الرقة، لكنها لا تشكل جزءاً من هذه القوات الأخيرة المعروفة اختصاراً بـ «قسد». وقال المتحدث الرسمي باسم «قوات النخبة» محمد خالد شاكر «قواتنا باتت على بعد مئات الأمتار من حي المشلب، أول أحياء الرقة من الجهة الشرقية».

سياسياً، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، دعمه المعارضة السورية في اجتماع مع وفد للهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل أوسع أطياف المعارضة السورية المعتدلة، وذلك بعد يوم من اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الداعم الرئيسي للرئيس الأسد. وجاء الاجتماع الذي لم يعلن عنه من قبل، مع رياض حجاب ووفد من الهيئة العليا للمفاوضات والتي تضم ساسة وجماعات مسلحة في الوقت الذي يسعى ماكرون إلى مراجعة سياسة فرنسا تجاه الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ 6 سنوات.