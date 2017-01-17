عُمان تستقبل 10 معتقلين من جوانتانامو

مسقط (وكالات)

استقبلت سلطنة عمان أمس، 10 أشخاص من المحتجزين في معتقل (جوانتانامو) للإقامة المؤقتة، وذلك مراعاة لظروفهم الإنسانية. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان لوزارة الخارجية العمانية، إنه «بناء على أوامر السلطان قابوس بن سعيد لتلبية التماس الحكومة الأميركية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في معتقل (جوانتانامو) ومراعاة لظروفهم الإنسانية وصل السلطنة أمس 10 أشخاص أفرج عنهم من المعتقل المذكور، وذلك للإقامة المؤقتة».

يذكر أن الرئيس اوباما سلم الكونغرس في فبراير الماضي خطة لإغلاق معتقل (جوانتانامو)، إلا أنه واجه معارضة قوية من مشرعين جمهوريين كثيرين، ومن بعض الديمقراطيين.