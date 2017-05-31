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المليشيات تبدأ حفر خنادق تمهيداً لإقامة نقاط أمنية مشتركة

«الحشد» يمسك بالحدود مع سوريا والعبادي يطمئن الأميركيين

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تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

بغداد (وكالات)

أعلنت قيادة «الحشد الشعبي» العراقي البدء بحفر خنادق وبناء سواتر، ابتداء من قرية أم جريص غربي قضاء سنجار، نزولاً في اتجاه القرى الجنوبية المتاخمة للشريط الحدودي العراقي السوري، بعد وصول القوات إلى تلك المنطقة.

فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن وضع خطة لتأمين الحدود العراقية السورية، بعد تطهير المناطق القريبة من الحدود من «داعش»، مشيراً إلى العمل على نصب نقاط تفتيش مشتركة بين القوات العسكرية والأمنية. وغداة التهديد الأميركي باستهداف أي قوات سورية أو مليشياتها من منطقة معبر التنف، أعلن العقيد مجبل الجميلي من قيادة عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار أن عمليات تحرير المناطق الحدودية العراقية مع سوريا، وترسيمها من جديد لمنع تدفق الإرهابيين، سيشترك فيها الجيش العراقي و«الحشد» والعشائر، مشيراً إلى انسحاب «الحشد الشعبي» فور التحرير. وأكد آمر اللواء الثاني في «الحشد الشعبي» كريم الخاقاني أن فريق «الجهد الهندسي بدأ الثلاثاء بحفر خنادق وإنشاء سواتر على الحدود العراقية، مشيرا إلى أن «عمليات تطهير الحدود اتجهت جنوبا صوب الشريط الحدودي مع قضاء القائم أقصى محافظة الأنبار».

وقال الخاقاني إن «الحشد» يواصل العمل على تطهير الحدود العراقية السورية بشكل كامل، مبيناً أن «خطوة الوصول إلى الحدود تعد ضربة كبيرة (لداعش)، حيث عزلت دولته المزعومة بين العراق والشام»، كما أن «تأمين الحدود مع سوريا يعني موت التنظيم الإرهابي، كونه يقطع جميع إمداداته».

وأضاف أن «الحشد الشعبي تحرك بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي نحو الحدود، ولديه تعاون كبير مع جميع الجهات التي تقاتل الإرهاب ومنها عشائر شمر».

وكان مسؤولون في المليشيات الطائفية، أكدوا أن «الحشد الشعبي سيمسك الأرض إلى جانب الجيش في الشريط الحدودي مع سوريا لتفادي عودة الإرهابيين إليها. وأمس أكد العقيد الجميلي من عمليات الجزيرة أن «خطة تحرير الحدود العراقية السورية سيتبعها تحرير المدن الغربية في محافظة الأنبار، وهي أقضية القائم وعنه وراوه، من التنظيم الإرهابي»، مضيفاً أن «الخطة الاستراتيجية الموضوعة من القيادات العسكرية تقضي بأن قوات حرس الحدود والجيش العراقي هي التي ستمسك الحدود عشية تحريرها من الإرهابيين» في إشارة إلى انسحاب «الحشد الشعبي» فور تحريرها. ... المزيد
     
 