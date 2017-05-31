«داعش» يخلي المقار ويعدم الأرشيف بعد فرار القيادات

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

أكدت مصادر أمنية في عمليات «قادمون يا نينوى»، أن «داعش» يعاني انهياراً كبيراً وفوضى عارمة في الساحل الأيمن للموصل بعد اختفاء قادته البارزين بالقتل والفرار من ساحات المعارك، مبينة أن التنظيم الإرهابي يسرع عمليات إخلاء مقاره من المقاتلين وبدأ صباح أمس بإعدام أرشيف دواوينه الرئيسة، كالحسبة والأمن والجند والزكاة والمال، في محاولة منه لمنع كشف جرائمه الكبيرة بحق المدنيين، وطمس هوية مؤيديه وداعميه ممن ساندوه في ارتكاب الجرائم الوحشية بحق الأبرياء، في حين كشف اللواء هيوا عبد الله، القيادي في البشمركة الكردية أن التنظيم الإرهابي، شكل ما أسماه «ولاية الجبل» لتنفيذ اعتداءات خلال شهر رمضان في مدينة كركوك.

وأشارت قيادة العمليات إلى أن قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية تتقدم ببطء وحذر شديد في منطقة الزنجيلي، مضيفة أن قطاعات للجيش لم تحرز أي تقدم يذكر في جبهة حي الشفاء شمال غرب الموصل، مع تكثيف القصف المدفعي والجوي تجاه المجمع الطبي والحي السكني والمستشفيات التي لازالت تحت سيطرة «الدواعش». وفيما تواصلت عمليات استهداف قناصة التنظيم الإرهابي للمدنيين الفارين من القتال، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من تحرير نحو 400 مدني محتجز ومعظمهم نساء وأطفال وكبار سن، إثر معارك شرسة تواصلت على مدى 5 ساعات في حي الزنجيلي، وفتحت ممرات آمنة لعمليات الإجلاء. وأسفرت العمليات المتفرقة عن مقتل نحو 40 إرهابياً بينهم انتحاريون.

وأعلنت قيادة حرس نينوى اعتقال القيادي في «داعش» المدعو راضي إبراهيم حسين وزوجته القيادية في التنظيم الإرهابي وأولاده الـ 3 الذين كانوا يعملون فيما يسمى «ديوان الحسبة»، وذلك بعد معلومة استخبارية عن تواجدهم في حي 17 تموز شمال غرب الموصل. وأقدم «داعش» على إعدام 12 من مقاتليه بينهم قيادي بتهمة التخاذل في معركة البعاج، وذلك بعد اعتقالهم وهم يحاولون الفرار.

وقال اللواء هيوا عبد الله مساعد قائد المحور الرابع لقوات البشمركه في كركوك، إن فشل «داعش» في تنفيذ سلسلة هجمات وعدم تمكنه من التقدم صوب الخطوط الدفاعية للقوات الكردية غرب وجنوب كركوك جعله يلجأ إلى طرق الكر والفر. وأضاف «التنظيم الإرهابي شكل (ولاية الجبل) في سلسلة جبال حمرين، في دليل لتوجهه إلى شن حرب عصابات بعد فقدانه قدراته على فتح جبهات قتال واسعة ومباشرة مع قوات البشمركة في مناطق متفرقة في كركوك». ذكرت مصادر أمنية أن «داعش» أعدم 10 مدنيين في قضاء الحويجة الخاضع لسيطرته منذ منتصف 2014، بتهمة التعاون مع الأجهزة الأمنية مع متطوعي «الحشد الشعبي».