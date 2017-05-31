البحرين: الأجهزة الأمنية نجحت في مواجهة الإرهاب باحترافية

المنامة (وكالات)

أشاد مساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله الدوسري بجهود الأجهزة الأمنية في بسط الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المملكة، وتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أرواح الأهالي وتأمين ممتلكاتهم وتصديها بكفاءة وفاعلية للعناصر الإرهابية والتخريبية المتطرفة.

وقال مساعد وزير الخارجية، إن قوات الأمن العام تعاملت بأعلى معايير المهنية وضبط النفس في القبض على 286 من المدانين في قضايا إرهابية والهاربين من العدالة، وتمكنت من فض تجمعاتهم غير القانونية والتي شكلت طيلة الأشهر الماضية، إزعاجًا للأهالي وتعطيلاً لمصالحهم، وتهديدًا لحياتهم الأسرية وأمنهم وسلامة أطفالهم وخصوصيتهم.

وأضاف أن الانتشار الأمني جاء بعد استنفاد الوسائل السلمية كافة، وبعد تزايد شكاوى الأهالي من جراء الفوضى والانفلات الأمني وإغلاق الطرق وعرقلة الحركة المرورية عبر وضع الحواجز والمنصات وإشعال الحرائق، مشيرًا إلى تعاطي الأجهزة الأمنية مع هذه التجاوزات بمهنية واحترافية.

وأشار إلى أن مملكة البحرين ماضية في بسط سيادة القانون وتطبيق الأحكام القضائية من أجل حماية حقوق الإنسان في الحياة والأمان والسلامة الجسدية، ومواجهة أعمال العنف والإرهاب وتفكيكها من جذورها الفكرية والمالية والتنظيمية، وإعلاء قيم الحرية المسؤولة والعدالة، وتهيئة الأجواء الآمنة أمام مواصلة المسيرة التنموية والديمقراطية.