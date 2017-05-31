أئمة الإرهاب المرتبطون بقطر خلال 20 عاماًً

الأربعاء 05 رمضان 1438هـ - 31 مايو 2017م





















11:07 وزيرة فرنسية: السفارة في كابول تضررت في انفجار سيارة ملغومة 11:09 وزارة الدفاع الروسية: قصف مواقع ل"داعش" في سورية بصواريخ كروز 11:10 أضرار مادية في سفارتي ألمانيا وفرنسا جراء اعتداء كابول 11:13 أضرار مادية في سفارتي ألمانيا وفرنسا جراء اعتداء كابول 11:19 وزارة الصحة الأفغانية: 80 قتيلا على الأقل وأكثر من 350 مصابا في انفجار كابول