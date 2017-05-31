  • الأربعاء 05 رمضان 1438هـ - 31 مايو 2017م
  11:07     وزيرة فرنسية: السفارة في كابول تضررت في انفجار سيارة ملغومة         11:09     وزارة الدفاع الروسية: قصف مواقع ل"داعش" في سورية بصواريخ كروز         11:10     أضرار مادية في سفارتي ألمانيا وفرنسا جراء اعتداء كابول         11:13    أضرار مادية في سفارتي ألمانيا وفرنسا جراء اعتداء كابول        11:19     وزارة الصحة الأفغانية: 80 قتيلا على الأقل وأكثر من 350 مصابا في انفجار كابول    

أئمة الإرهاب المرتبطون بقطر خلال 20 عاماًً
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تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

     
 