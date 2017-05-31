قطر تعيش أسوأ أيامها

دينا مصطفى (أبوظبي)

واصلت وسائل الإعلام العالمية اهتمامها بالأزمة المتصاعدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تسببت فيها تصريحات أمير قطر مؤخراً، والتي أساءت إلى دول الخليج وسياساتها، حيث أجمعت التقارير على أن ارتباط قطر بالإخوان والجماعات الراديكالية، ومساهمتها في توسيع النفوذ الإيراني، جعلاها تعيش أسوأ أيامها.

فمن جانبها اهتمت وكالة الأنباء البريطانية «رويترز» بتحذير وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش من خطورة الأزمة الصاعدة بين تحالف دول الخليج العربية، ونقلت تصريحات قرقاش عبر «تويتر»، أن هناك حاجة ملحة لإعادة بناء الثقة. وأضافت أن تصريحات قرقاش جاءت بعد أقل من أسبوع على إعلان السعودية والإمارات عن إحباطهما من تصريحات أمير قطر، والتي انتقد فيها الخطاب الخليجي ضد إيران.

كما نوهت «رويترز» عن ارتفاع التوتر بين إيران وجيرانها العرب الذين يتهمون طهران بمحاولة توسيع نفوذها في الدول العربية، بما فيها سوريا واليمن.

كما أشارت الوكالة إلى تصريحات عائلة آل الشيخ التي استنكرت فيها نسب أمير قطر إلى محمد بن عبد الوهاب.