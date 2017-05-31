«الهلال الأحمر» تدعم الكهرباء والصحة في المكلا وتعز

المكلا، سقطرى (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس، اتفاقية عمل مع المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، وذلك لتنفيذ مشروع تعزيز كهرباء منطقة الريان وتمديد شبكة الكهرباء بمنطقة الريان شرق مدينة المكلا عاصمة المحافظة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 أسرة، كما مولت الهيئة مشروع تعزيز خط كهرباء مسجد منطقة الريان، وتزويده بالمكيفات للتخفيف عن المصلين من وطأة حر صيف مدينة المكلا الشديد.

وأكد رئيس فريق الهلال الأحمر في حضرموت عقب توقيع اتفاقية العمل، أن الهيئة ستواصل أعمالها الإنسانية والخيرية خلال شهر رمضان المبارك، بل إنها ستكثف جهودها الساعية لتخفيف معاناة المواطنين المحليين الذين عانوا الكثير خلال الأزمة اليمنية. مؤكداً أن توقيع هذا العقد يأتي ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تتبناها الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر في حضرموت، لتخفيف وطأة الأزمة على المواطنين.

وشكر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مانع بن يمين، الإمارات وممثلها الإنساني في حضرموت الهلال الأحمر على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة، والدعم النوعي الذي تقدمه الهيئة في الأمور الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين من إغاثة ومشاريع بنية تحتية ومبادرات إنسانية وتنموية.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر جهودها الرامية لتقديم المساعدة الإغاثية الإنسانية للمواطنين في حضرموت خلال شهر رمضان المبارك من خلال مشاريع عدة، آخرها توزيع وجبات الإفطار الجاهزة بالشوارع الرئيسة في مدن ومديريات ساحل ووادي محافظة حضرموت.