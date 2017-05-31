«التحالف» يدمر أسلحة وتعزيزات الانقلابيين في الحديدة ونهم

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام، وكالات (صنعاء، عدن)

دمرت غارات التحالف العربي أمس مخازن أسلحة وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في كيلو 14 شرق ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر غرب اليمن. فيما قتل مسلحان حوثيان وجرح أربعة آخرون في ثلاث هجمات للمقاومة الشعبية في مدينة الحديدة وبلدة باجل القريبة. كما أصيب مسلح حوثي كان على متن دراجة نارية برصاص مسلحين من المقاومة في بلدة مستبأ شمال محافظة حجة المجاورة، حيث تستمر المعارك بين قوات الجيش الوطني والميليشيات في مدينتي حرض وميدي المتاخمتين للسعودية.

وشنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة على تعزيزات وتجمعات للميليشيات الانقلابية في حرض وميدي. كما استهدفت غارات مواقع للانقلابيين في منطقة بحيص الساحلية وغرب قرية بني حسن التابعة لبلدة عبس جنوب ميدي، حيث شنت مروحيات أباتشي تابعة للتحالف عملية تمشيط واسعة للمناطق الساحلية وصولاً إلى منطقة الخوبة التابعة لمحافظة الحديدة. وذكر بيان عسكري أن قوات الجيش والتحالف أطلقت أكثر من 250 قذيفة مدفعية على مواقع للميليشيات في حرض وميدي.

ونفذت مقاتلات التحالف، ست غارات على مواقع وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في بلدة نهم الواقعة شرق صنعاء. وقالت مصادر إن الغارات أصابت أهدافاً في الحشنات وبني بارق وحريب وسط وجنوب شرق نهم، حيث حققت قوات الشرعية في الأيام الماضية تقدماً على الأرض، وسيطرت على مواقع جديدة بعد معارك أسفرت عن مقتل وأسر 40 عنصراً من الانقلابيين.

وتواصلت المعارك بين قوات الشرعية والميليشيات داخل القصر الجمهوري شرق مدينة تعز. وقال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقترب من فرض سيطرتها الكاملة على القصر بعد دحر الميليشيات الانقلابية، مشيراً إلى سيطرة قوات الشرعية على البوابة الغربيّة للقصر وتقدمها إلى الداخل وسط معارك شرسة. وذكر المصدر أن المعارك في غضون 48 ساعة أسفرت عن مقتل 60 من عناصر الميليشيات وأسر 17 آخرين وتدمير عدد من المدرعات والآليات العسكرية.