«حورية البحر».. ضحية الدفاع عن الحيتان في كوبنهاجن

ستوكهولم (أ ف ب)

تعرّض تمثال تاريخي لحورية البحر الصغيرة للطلاء باللون الأحمر في كوبنهاجن، وهو أشهر معلم سياحي في الدنمارك، من قبل مدافعين عن مكافحة صيد الحيتان، بحسب ما أعلنت الشرطة الدنماركية.

وكتبت شرطة كوبنهاغن على حسابها في «تويتر»، أن «حورية البحر الصغيرة تعرضت لعمل تخريبي (بالطلاء الأحمر).. ونحن نحقق في هذه الحادثة».

وقد أظهرت صورة نشرتها صحيفة «بوليتيكن» جملة «فلتدافع الدنمارك عن حيتان جزر فارو» مكتوبة أمام التمثال بالطلاء الأحمر عينه.

ويشهد هذا الأرخبيل الواقع في شمال المحيط الأطلسي الذي يتمتع بحكم ذاتي ممارسات دامية في حق هذه الثدييات التي تنصب لها الشباك في الخلجان فتقطع الحيوانات التي تسقط فيها بوساطة السكاكين.

وتمثل هذه الحورية البرونزية المنصوبة منذ عام 1913 على صخرة في خليج العاصمة الدنماركية شخصية واردة في قصص هانس كريستيان أندرسن، والتمثال الأيقوني لفتاة جميلة ذات ذيل سمكة. وقد سُرق رأس التمثال مرتين، مرة في عام 1964 وأخرى في عام 1998 وذراعه سنة 1984، وهو رش بالطلاء مرات عدة ودُفِع إلى المياه وغُطي ببرقع سنة 2004 للتنديد بترشح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.