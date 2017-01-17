تونس تتسلم زوارق حربية أميركية لمكافحة الإرهاب

ساسي جبيل (تونس)

تسلمت تونس أمس، دفعة من الزوارق الحربية عالية التطور، في شكل هبة أميركية لتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط. وتسلمت تونس زورقين أمس في القاعدة العسكرية ببنزرت شمال البلاد، بعد أن كانت تسلمت اثنين العام الماضي، ويتوقع إضافة زورقين العام المقبل.

وصرح وزير الدفاع التونسي فحرات الحرشاني للصحفيين «الزوارق ذات تقنيات عالية جداً، وستساعدنا في محاربتنا للإرهاب والتهريب، والهجرة غير الشرعية». وأضاف الحرشاني «نعمل على تعزيز إمكانياتنا عبر منظومة متكاملة من خلال وضع أنظمة رادار لمراقبة كامل الشريط الحدودي من الشمال إلى الجنوب، على امتداد 1300 كيلومتر».

وشدد على أن «محاربة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكلها تهديدات غير تقليدية، تتطلب تعاوناً وتنسيقاً دولياً تشارك فيه العديد من الدول، في إطار مجهود موحد للتصدي لهذه الظواهر».

وقال السفير الأميركي دانيال روبرستين لدى تسليم الهبة «هذه الزوارق هي جزء من برنامج أوسع، يتمثل في اقتناء عدد كبير، 26 من الزوارق، وهذا سيعزز من القدرة العملياتية لأصدقائنا في البحرية التونسية».