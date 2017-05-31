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هنأ اللاعبين والجهازين الفني والإداري

محمد بن زايد يستقبل الجزيرة بطل دوري الخليج العربي
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تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الرئيس الفخري لنادي الجزيرة الرياضي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس شركة الجزيرة لكرة القدم، أمس بقصر البطين فريق نادي الجزيرة الحائز بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم موسم 2016 /‏‏2017.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع اللاعبين والجهازين الإداري والفني لنادي الجزيرة داعياً الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والتطور والخير والبركة والأمن والأمان وعلى شعبها بالعزة والرخاء والرقي والنماء.

وهنأ سموه اللاعبين والجهازين الإداري والفني لفريق نادي الجزيرة على تحقيقهم بطولة دوري الخليج العربي، مشيداً سموه بالجهود التي بذلها أعضاء فريق الجزيرة وعملهم المتواصل والتي توجوها بالحصول على هذه البطولة.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفريق الجزيرة وبقية أندية الدولة النجاح والتوفيق في البطولات القادمة المحلية منها والإقليمية، معرباً سموه عن شكره لجميع المؤسسات الراعية للمسابقات المحلية والمساهمة في تطوير الرياضة عموماً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبهم أعرب اللاعبون عن سعادتهم بلقاء سموه، مثمنين الدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة للرياضة في الدولة التي كان لها الدور الكبير في تطور وتقدم كل الألعاب، ومن ضمنها رياضة كرة القدم من أجل السعي دائما لرفع راية الإمارات في مختلف البطولات والمسابقات الرياضية وتحقيق الإنجازات المشرفة. ... المزيد
     
 

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