«أوبك».. ما وراء تخفيض الإنتاج

لورانت بيلزي – بوسطن، الولايات المتحدة

على مدى سنوات، كان سوق النفط العالمي أشبه بأرجوحة، على أحد طرفيها يوجد سائقو المركبات في العالم وعلى الطرف الآخر المنتجون النفطيون. وبعد «الركود الكبير»، كان المنتجون في الأعلى، يجنون الأرباح من أسعار النفط المرتفعة. وبعد ذلك، قبل ثلاث سنوات، تغيرت الأوضاع؛ إذ هبطت أسعار النفط وأصبح سائقو المركبات في الأعلى، حيث وضع الوقودُ الرخيص مليارات الدولارات في جيوبهم، بينما كافح المنتجون من أجل دفع الفواتير.

واليوم، بدأت الأرجوحة تتأرجح من جديد، حيث يمكن أن يعود سائقو المركبات، إلى جانب شركات الشحن وشركات الطيران وغيرها من مستهلكي النفط، إلى الواقع مع ارتفاع أسعار النفط.

لا أحد يعلم متى سيحدث ذلك. فالأسعار يمكن أن ترتفع إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر بنهاية العام المقبل، وفق أكثر التنبؤات شراسة، أو يمكن أن تبقى في مستوياتها الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة قبل أن ترتفع.

ولكن ما هو واضح هو أن القوى التي كانت تبقي على الأسعار منخفضة بدأت تتبدد. وقد بدأ اجتماع دول منظمة «أوبك» يُبرز بعض هذه التغييرات، كما أنه يمثل تذكيراً بأن القطاع الذي يغذي ويحرك الاقتصاد العالمي يتحدى الخطابات البسيطة. ذلك أنه إذا كانت الدول المنتجة للنفط ربما لم تعد لديها القوة التي كانت لديها في الماضي، فإن تحولاً إلى الطاقة النظيفة بسبب «نهاية النفط» لم يتأكد بعد أيضاً.

وكل هذا ينتج تداعيات بالنسبة لكل من المستهلكين وثروة الحكومات المعتمدة على النفط من روسيا إلى أفريقيا. وفي هذا الإطار، يقول «دان ديكر»، تاجر ومحلل متخصص في النفط: «إن الأسواق لا تشتغل في هدوء»، مضيفاً: «فعندما تبدأ الاتجاهات في التطور، فإنها تنحو منحى متطرفاً على كلا الجانبين».