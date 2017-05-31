«الشباب».. عقبة أمام غوث الصوماليين

ماكس بيراك -ريبي، الصومال

قرب خزان ماء جاف على حافة هذه القرية هناك كوخ طيني متهالك أو ما تبقى منه. العائلة التي كانت تعيش فيه حتى الشهر الماضي، بلغ بها اليأس وقلة الحيلة أن اضطرت لاستخدام التبن في سقف الكوخ لإطعام قطيعها الذي يعانى الهزال. وعندما نفقت الماشية على كل حال، رحلت العائلة عن المكان. نصف عائلات منطقة «ريبي» الصومالية البالغ عددها ثمانين عائلة غادرت منازلها مضطرة، هرباً من جفاف قضى على ماشيتها وأتى على عامين من المحاصيل. ولكن قسوة المناخ ليست السبب الرئيس الذي جعل مئات الآلاف من الناس في مناطق الصومال الريفية على شفا الموت جوعاً؛ ذلك أن متمردي تنظيم «الشباب» المتطرف يحولون دون وصول المساعدات الحيوية إلى القرى، مما يفاقم تأثيرات شح الأمطار. محمد إبراهيم حسن، وهو زعيم محلي في ريبي، قال إن تكالب المناخ والمتمردين قد يعني النهاية بالنسبة للمنطقة التي عاش فيها طول حياته. ويقول في هذا السياق: «إذا شحت الأمطار مرة أخرى هذا الموسم، فإن الأمر انتهى. لقد قضي على هذه القرية!»، مضيفا «أو إذا جاء «الشباب» للقتال هنا، فإننا لن نستطيع الحصول على المساعدات من الخارج، وهي التي تبقينا على قيد الحياة». والواقع أن كون المساعدات ما زالت تستطيع الوصول إلى «ريبي» يجعل منها قرية نادرة ومحظوظة. ذلك أن «الشباب»، وهو تنظيم إسلامي يدين بالولاء لـ«القاعدة»، يبسط سيطرته على معظم المناطق الريفية في جنوب الصومال الذي يضربه الجفاف، ويعارض وجود منظمات المساعدات الدولية، التي يتهمها بالتواطؤ مع عدوه الدود، الحكومة الصومالية. ومن دون وصول إلى الطعام، مشى قرابة 160 ألف شخص عبر المنطقة، أحياناً على مدى أيام، يريدون مخيمات تنتشر فيها الأمراض داخل المدن التي تسيطر عليها الحكومة، وحيث تتوافر المساعدات. أما الضعفاء الذين لا يقوون على خوض غمار هذه الرحلة الشاقة، فإنهم لا يبرحون قريتهم حيث يواجهون الموت. فقبل ست سنوات فقط، اجتاحت المجاعة هذه البقاع ولقي أكثر من ربع مليون شخص حتفهم. وربما ليست مصادفة أن المناطق الأكثر تضرراً، وقتئذ واليوم، هي تلك التي تسبب فيها «الشباب» في نزوح جماعي كبير.

والواقع أن تنظيم «الشباب» بات أضعف ومنقسماً الآن، لأسباب منها أن أسلوب العرقلة الذي يتبعه كلّفه ما بقي من دعم شعبي كان لديه. ولكن هذا التنظيم المتطرف استطاع مع ذلك شن هجمات مؤخراً على وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، مثل «برنامج الغذاء العالمي». كما تعرّض ثلاثة عشر عامل إغاثة للاختطاف من قبل «الشباب» ومليشيات محلية أخرى في أبريل الماضي، وهو المجموع الشهري الأعلى من نوعه منذ 2011.

ومنذ المجاعة السابقة، استعادت المليشيات المتحالفة مع الحكومة، إلى جانب قوات الاتحاد الأفريقي، السيطرة على «بيداوا»، وهي مدينة بالقرب من بؤرة الجفاف. ويذكر هنا أن وكالات الأمم المتحدة وقوات الاتحاد الأفريقي تتقاسم مجمعاً محصناً بالقرب من مطار المدينة.

عمال المساعدات من منظمات خاصة مثل «أنقذوا الأطفال» يتنقلون مع حمولات الشاحنات، مصحوبين برجال مسلحين مستأجرين عندما يجازفون بدخول مخيمات النازحين في «بايداوا» أو زيارة قرى جائعة قريبة. وكثيراً ما يتنقل موظفو الأمم المتحدة في مركبات مصفحة مقاومة للرصاص مع مرافقة عسكرية. وبالمقابل، يستطيع عمال المساعدات الصوماليون التنقل بسهولة أكبر، ولكن ارتباطهم بمنظمات المساعدات يجعلهم أهدافاً للشباب.

وفي هذا السياق، يقول موظف صومالي من منظمة «أنقذوا الأطفال»:«إذا قبضوا علي، فإنهم سيقتلونني - إن الأمر بهذه البساطة». غير أن «الشباب» لا يستهدفون منظمات المساعدات فحسب. ذلك أن المتمردين كثيراً ما ينتقمون من الأشخاص الذين يفرون إلى مخيمات بايداوا، إذ يقولون إنهم يمكن أن يكشفوا معلومات حول أماكن المقاتلين للسلطات. ولذلك، فإن الكثير من القرويين يترددون في العودة إلى ديارهم عندما تتحسن الظروف. ولهذا، يخشى عمال المساعدات أن تكون أزمة النزوح الصومالية بالتالي عصية على الحل.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس»