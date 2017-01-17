المنامة تستدعي السفير العراقي وتطالب بالكف عن التدخل في شؤونها

المنامة (وكالات)

استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين، أمس، أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق لدى المملكة، حيث أكد السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، استنكار مملكة البحرين ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن كل من السيد نوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق، والمتحدث باسم الخارجية العراقية، بشأن الأحكام القضائية التي نفذت بحق مدانين في قضية استهداف رجال الشرطة، مطالباً بنقل هذا الاستياء إلى الحكومة العراقية.

وشدد السفير سيار على رفض البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية، ومطالبتها بضرورة الكف فوراً عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤون المملكة، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ولا تتفق مع العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعرقل جهود تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

وجدد دعم مملكة البحرين لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالعراق، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة التزام الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها المحافظة على العلاقات مع الأشقاء، وردع كل ما يمكن أن يؤثر سلباً عليها.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية، أمس، أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم في قضية قتل ضابط للشرطة وشرطيين عام 2014 جاء بعد استنفاد كل إجراءات المحاكمة، ووجود محامين للمتهمين، وبعد سماع أقوالهم، وفقاً لأحكام قضائية مسببة.