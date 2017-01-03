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إدارات الأندية تطالب بالحماية ووضع اشتراطات طبية

إصابات ملاعب «الترتان».. بلاغ ضد مجهول

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تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يناير 2017

فيصل النقبي (الفجيرة)

تعاني إدارات أندية الساحل الشرقي من الإصابات التي يتعرض لها لاعبوها في الملاعب التجارية التي تكسى بأرضية الترتان المنتشرة في المنطقة حيث مثلت قضية بتداعياتها على مسيرة اللاعبين المحترفين في العديد من الألعاب وهم يتدربون في ملاعب غير رسمية وتشكل خطورة كبيرة على مستقبلهم، حيث كثرت الإصابات الغامضة التي امتنع المصابون عن الاعتراف بمصدرها حتى لا تتأثر عقودهم مع الأندية، وفي المقابل كشفت عن عدم التزام هؤلاء اللاعبين بالعقود التي تبرمها إدارات الأندية معهم في ألعاب بعينها لتسجل الإصابة ضد مجهول.

ورصدت قائمة ضمت عددا من لاعبي كرة القدم والصالات عن تعرض لاعبين للإصابات في ملاعب الترتان ضمت إبراهيم المنصوري لاعب الخليج، ومشعل عبدالوهاب لاعبا سابقا بنادي الشارقة والخليج، ومحمد الملا لاعب كرة صالات سابق بنادي الوحدة.

وأكد أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة أن هناك سلبيات لابد أن ينظُر إليها عند الحديث عن الملاعب التجارية أو ملاعب الترتان كما يطلق عليها في المنطقة حيث إنها رغم انتشارها إلا أنها ليست مثل ملاعب الأندية حيث إنها قد تسبب الإصابات الكثيرة للذين يفضلونها للعب بديلا عن ملاعب الأندية الرسمية.

وأضاف: توجه الشباب إلى مثل هذه الملاعب يأتي في المقام الأول للتسلية وخاصة أنها تفتح لأوقات متأخرة من الليل ولا تتطلب الالتزام بالوقت كما هو متبع من نظام الأندية، وهذا سبب رئيسي في تفضيلها على ملاعب الأندية لكن يجب أن ينظر القائمون على هذه الملاعب إلى عدة اشتراطات حتى تكون تلك الملاعب ذات فائدة كبيرة على من يقصدونها وأولها جانب السلامة بوجود طبيب ومعدات لعلاج اللاعبين.

وأضاف: اكتشفنا بعض إصابات لاعبي النادي من جراء اللعب في مثل هذه الملاعب وهذا ما سبب خسارة كبيرة للاعب والنادي، لذا يجب على اللاعب الالتزام بالتدريب واللعب في النادي وفق العقود الرسمية بين الطرفين مما يتسبب بمشكلة كبيرة للطرفين في حال الإخلال بالعقد، عند اللعب بملاعب أخرى لا تتوافر فيها المستلزمات المطلوبة لحمايتهم من خلالها للإصابات. ... المزيد
     
 

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