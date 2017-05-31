اذكروها.. لا أراكم الله مكروهاً!

فجأة ينفجر الطوفان والبركان في أمة العرب. وفجأة يخمدان ويختفيان، ويقال: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ويغيض الماء، ويقضى الأمر، ويتعانق المتناحرون، ويتصالح المتخاصمون. والمتهم في كل الأحوال عند الخصام وعند التصالح هو الإعلام. الإعلام يؤجج الصراعات.. الإعلام يشعل الفتن بين الأشقاء.. الإعلام يسبب الأزمة.. التصريحات أخرجت عن سياقها.. هناك اختراق.. هناك قرصنة إعلامية.. تصريحات المسؤولين أسيء فهمها.. الإعلام يفبرك التصريحات والحوارات.. والإعلام لا بد أن ينفي.. ولا بد أن يعترف بأنه كاذب.. المسؤولون العرب يلطخون أيديهم وأفواههم بالتصريحات غير المسؤولة، ثم يمسحون أيديهم وأفواههم في عباءة وقميص الإعلام ليبدو الإعلام هو الملطخ، وهو الذي أفسد الأجواء وتسبب في الأدواء وهيج الأنواء. الإعلام هو المظلوم الظالم في المشهد العربي كله. هو المجرم الضحية. هو القتيل القاتل. هو المجني عليه الجاني. هو المتهم البريء.
احترنا مع المسؤولين العرب. إذا اختلفوا فإن الإعلام سبب خلافهم، وإذا تصالحوا فإن تصالحهم على حساب الإعلام. الإعلام هو كبش الفداء. يتجاوز المسؤولون العرب كل الخطوط الحمراء، ثم إذا وقعوا في حيص بيص يسارعون باتهام الإعلام والهجوم عليه. ويخترعون إعلاميين لمحاكمتهم وإدانتهم لأنهم أثاروا زوبعة بلا معنى، وفبركوا وكذبوا واخترقوا وقرصنوا وأخرجوا التصريحات عن سياقها.
زمان كانت هناك مسرحية مصرية شهيرة اسمها «القضية»، وأظن أنها ما زالت تعرض حتى الآن وهي من تأليف الراحل لطفي الخولي على ما أذكر، وكان الراحل أحمد الجزيري أحد أبطالها. وكان اسمه في المسرحية على ما أذكر «الطنساوي». وكان رجلاً بسيطاً ساذجاً ومتهماً بأنه فتح نافذة في جدار جاره. فحكمت عليه المحكمة بجنيه مصري غرامة وإغلاق النافذة، ثم تغير الوضع بطريقة ما. فحكمت عليه المحكمة بجنيه غرامة لأنه «سد الشباك» وألزمته بإعادة فتحه. فكان يردد طوال المسرحية «افتح الشباك ولا أسد الشباك يا عالم»؟
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والحق الذي لا حق سواه أن العرب قوم متطرفون في القول والفعل، في الخصومة والمصالحة. في الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعبثاً تحاول أن تفهم لماذا تخاصموا ولماذا تصالحوا. ولماذا ولوا وجوههم شطر الشرق، ثم ولوها شطر الغرب. ولماذا الانتقال المفاجئ من الشقاق إلى العناق، ومن العناق إلى الشقاق؟ وسوف تكتشف أنها ليست مواقف ولا مبادئ، وإنما هي انطباعات وأهواء وانفعالات. لا خصومة دائمة ولا مصالحة دائمة. ودائماً هناك قول عربي مأثور عندما تحدث المصالحات الهشة، وهو أن الطرفين اتفقا على وقف الحملات الإعلامية المتبادلة. والمسؤولون العرب بهذا القول يدينون أنفسهم بأن الحملات الإعلامية قرار منهم ووقفها قرار منهم. ومعنى ذلك أن الإعلام يقول ويكتب ما يملى عليه. ومعنى ذلك أيضاً أن الإعلام بريء من تهمة تأجيج الفتن والصراعات. ومعنى ذلك أنه لا يفبرك ولا يقرصن لأنه يفترض في رأي المسؤولين العرب أنه موجه. يؤيد بتوجيه ويعارض بتوجيه. وهذا بالطبع ليس صحيحاً على إطلاقه.
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*كاتب صحفي