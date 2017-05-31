الشارقة (الاتحاد)
أصدرت دائرة الثقافة بحكومة الشارقة بالتعاون مع متاحف الشارقة كتاب «علامات فارقة» الذي يوثق تجربة الفنان الفلسطيني الراحل الدكتور عبد الكريم السيد، في ما يشبه احتفاءً بهذا الفنان الذي شهدت الساحة الثقافية المحلية عطاءاته ومساهماته في العمل الثقافي، خاصة على الصعيد الفني، وفي لمسة وفاء ليست غريبة على «ثقافية الشارقة» و«متاحفها».
استُهِلَ الكتاب بتقديم لإدارة متاحف الشارقة ودائرة الثقافة وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، بالإضافة لنص الراحل حول مدينة الحلم، ونصوص تروي تجربته الشخصية، تبعها دراسة تحليلية للتجربة الفنية بعنوان «أربعون عاماً في محراب التشكيل» للدكتور غازي نعيم. أما متن الكتاب فأضاء بالنصوص وصور الأعمال الفنية على المحطات الإبداعية للسيد، والتي جاءت في أربع مراحل تزخر بالعطاء والجمال، فيما تضمن الثلث الأخير من الكتاب آراء عديدة أدلى بها أصدقاء الفنان الراحل.
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تخرج الفنان الدكتور عبد الكريم السيد في كلية الطب في جامعة بغداد عام 1973، وحصل على دبلوم أشعة من جامعة فيينا عام 1982، أقام معرضه الشخصي الأول في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بالشارقة عام 1987، ومرت تجربته بالعديد من المراحل الفنية من واقعية وانطباعية وتعبيرية وتجريد لوني. شارك السيد في معارض محلية وعربية وعالمية، وأقام الورش الفنية في الإمارات وخارجها، وهو عضو في الجمعية الدولية للفنانين التشكيليين.