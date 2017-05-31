خلدون المبارك: «السيتي» يسير بالاتجاه الصحيح

أبوظبي (الاتحاد)

تحدث معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الموسم المنقضي، ومستقبل السيتي الذي وصفه بالفترة الأكثر حماسة، مؤكداً ثقته الكبيرة بالنادي وقدرته على حصد المزيد من الألقاب والبطولات خلال المواسم المقبلة.

وأكد معالي خلدون المبارك أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يُعنى دائماً في اتخاذ القرارات الرئيسة للنادي، وأن هذا يبعث الثقة التامة لدى الجميع بأن النادي يسير بخطى ثابتة نحو التطور والتقدم.

وبهذا الصدد، قال معالي خلدون خليفة المبارك: يسير مانشستر سيتي على خطًى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات، وهذا ما تعود عليه النادي خلال الأعوام الماضية، ونحن متحمسون جداً لرؤية مدى تطور الفريق بقيادة المدرب بيب جوارديولا، الذي انتقى اللاعبين بعناية، ونحن اليوم في مرحلة مميزة من التطوير.

وأضاف معاليه: إنني على ثقة كبيرة بأن النادي يسير بالاتجاه الصحيح. فلقد خاض مانشستر سيتي العديد من المنافسات، وهناك الكثير من الأدلة التي تبرهن على مدى تطور النادي، كرة القدم هي رياضة حماسية ومسلية وتملك شعبية كبيرة، وهي تمثل عشق وشغف الجماهير، لا يوجد لدي أدنى شك أن النادي قادر على إسعاد جماهيره وحصد البطولات، فلا بد أن تظهر النتائج الإيجابية.

وواصل معاليه: الموسم الماضي كان مخيباً للآمال، إذ لم يستطع السيتي تحقيق أي لقب، رغم أنه سبق وحقق العديد من البطولات، والخروج دون ألقاب هذا الأمر لم يعتده السيتي؛ لذا حرص النادي بإجراء تعديلات فورية في صفوف الفريق، إذ عُقدت عدة اتفاقيات مع نخبة من اللاعبين الشباب.

وبهذا الخصوص، أضاف معالي خلدون المبارك: ينبغي القول إن التهنئة الفوز بالمركز الثالث تفتقد إلى الكثير، من الجيد أن نوجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، ولكن هدفنا الفوز بلقب «البريمير ليج»، فهو الاحتفال الحقيقي.

وحل مانشستر سيتي بالمركز الثالث بين ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مما ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وأعلن مانشستر سيتي الإنجليزي مؤخراً تعاقده مع لاعب خط وسط موناكو برناردو سيلفا، وبهذا الصدد أكد معالي خلدون المبارك، أن لدى النادي توجهات بالنسبة إلى انتقال اللاعبين الجدد، موضحاً ذلك بالقول: نجري مناقشات مستمرة ودائمة مع سمو الشيخ منصور بن زايد بخصوص مرحلة انتقالات اللاعبين إلى النادي.