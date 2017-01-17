وظائف لخريجي النفط بحضرموت

عدن (الاتحاد، وكالات)

أعلن محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك عن تخصيص 600 وظيفة في الشركات النفطية بالمحافظة لخريجي النفط.

ووجه في لقاء مع مندوبي خريجي البترول والنفط، بسرعة جمع الكشوفات والبيانات الخاصة بالراغبين بالتوظيف، وضرورة جمع كافة البيانات والكشوفات المتعلقة بالشباب من خريجي قسم البترول والنفط.

وشدد على أهمية استكمال الملفات الخاصة بالتوظيف، وتقديمها إلى لجنة مختصة لدراستها والنظر فيها حتى تكون ضمن الخانات الوظيفية المخصصة للمحافظة. فيما وجه المحافظ مكتب وزارة النفط بإبلاغ جميع الشركات النفطية العاملة بعدم التعامل مع أي شركة ما لم تكون البطائق التأمينية والزكوية والضريبية مجددة ومستوفية لجميع الشروط القانونية.