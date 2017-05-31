صلاح سليمان (العين)

انتزع فريق العين بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الأندية الآسيوية عن جدارة واستحقاق، بعد تخطيه عقبة فريق استقلال طهران الإيراني مساء أمس الأول، على استاد هزاع بن زايد، والفوز عليه في لقاء الإياب بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان العين الطرف الأفضل بكل المقاييس على مدار الشوطين، وتمكن من فك شفرة الفريق الضيف بالضغط المتواصل على مرماه، بعد أن صمد الضيوف ما يقرب من نصف ساعة بعد أن اعتمد خطة دفاعية حرمت العين من الوصول إلى شباكه، إلا أن كل الأمور انقلبت رأساً على عقب، بعد أن غير الفريق الضيف من خطته الدفاعية ولجأ للعب بخطة هجومية طمعاً في التسجيل، ليفسح المجال أمام نجوم العين الذين سرعان ما بدؤوا في زيادة معدل الضغط، وتسجيل مهرجان أهداف، بدأها البرازيلي كايو لوكاس، وسجل أول هدفين في الدقيقتين 27 و33 انتهى عليهما الشوط الأول.

وسجل عمر عبدالرحمن أيضاً هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 49 و60، والكوري الجنوبي لي ميونج هدفاً جاء في الدقيقة 56، واختتم المهاجم السعودي ناصر الشمراني مهرجان الأهداف، مضيفاً الهدف السادس في الدقيقة 75، بينما سجل هدف الاستقلال الوحيد لاعبه كافيه رضائي في الدقيقة 83.

وبهذا التأهل، يكون العين قد صعد إلى الدور ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد أعوام (2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2014 - 2016)، وأخيراً 2017، وتأهله أمس الأول هو الثالث له في آخر أربع مشاركات. وكرر العين سيناريو الموسم الماضي، حينما تخطى زوبهان الإيراني بالفوز عليه 3 - 1. ويعتبر الفوز على الاستقلال بنتيجة 6 - 1 هو الأكبر في مشوار العين منذ 2005 حينما فاز وقتها على فريق شينزين الصيني 6 - 0 في ذهاب الدور نصف النهائي. كما أن الفوز على الاستقلال هو الأكبر في تاريخ مواجهات الأندية الإماراتية - الإيرانية في دوري الأندية الآسيوية الأبطال، وهو الثاني في 6 مواجهات جمعت الفريقين بعد فوز «الزعيم» في اللقاء الأول بنتيجة 3 - 1 في 2003، وخسر في المقابل 4 مباريات أخرى. وبالفوز على الاستقلال، أمس الأول، يحافظ العين على أفضليته بعدم الخسارة في آخر 10 مباريات في دوري أبطال آسيا خاضها على ملعبه استاد هزاع بن زايد.

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة ربع النهائي ستقام الثلاثاء المقبل الموافق 6 يونيو حيث تجري مباريات ذهاب ربع النهائي خلال أيام 21، 22، 23 أغسطس والإياب 11، 12، 13 سبتمبر 2017 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

من ناحيته هنأ الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين، لاعبي فريقه على الأداء والمستوى الفني المتميز الذي قدموه، والفوز على الفريق الضيف والتأهل إلى ربع النهائي الآسيوي، مؤكداً أن الفريق قدم مباراة كبيرة على مدار 90 دقيقة، وأن اللاعبين لعبوا بتركيزٍ عالٍ وبجدية وعزيمة، ما أهلهم للفوز بنتيجة 6 - 1 بعد أن قدموا أفضل مبارياتهم هذا الموسم. وقال إذا واصل العين أداءه في المراحل المقبلة بالمستوى نفسه الذي قدمه أمام استقلال طهران، فإن مهمة المنافسين ستكون صعبة أمامه، مضيفاً: «كنت على قدر كبير من الثقة بأن العين سيقدم جهداً كبيراً، وأن يسجل في شباك الطرف الآخر، إلا أنني لم أتوقع تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف».

وزاد: «فريق العين سيكون هو الممثل الوحيد للدولة في البطولة الآسيوية، ولهذا فإننا نرغب في تمثيل الكرة الإماراتية خير تمثيل».

وفي تعليقه على رحيل الكوري الجنوبي لي ميونج بعد أن انتهى عقده مع العين وخاض معه آخر مبارياته أمس الأول، قال: «ميونج من أفضل لاعبي العين، ورحيله خسارة للفريق، وبالطبع لست سعيداً بمغادرته الفريق، فهو صاحب مهارات فنية عالية، ولكن يتوجب علينا الالتزام بقوانين دولته كوريا الجنوبية».