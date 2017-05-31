دبي تضع أول مواصفة عالمية لاستخدام «بلوك تشين» في العمل الحكومي

حسام عبدالنبي (دبي)

تسعى إمارة دبي لوضع المعايير القياسية لتطبيق تقنية الـ«بلوك تشين» في العمل الحكومي، لتكون أول مدينة تضع مثل هذه المواصفة في العالم، حسب وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الذكية، والذي أكد خلال فعالية «تحدى البلوك تشين العالمي»، أن ذلك التحدي كان خطوة أخرى مهمة ضمن استراتيجية «دبي الذكية» لـ«البلوك تشين» والهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة بأن نكون الحكومة الأولى عالمياً التي تطبق تقنية «البلوك تشين» على تعاملاتها كافة، وفي الوقت ذاته الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مراتب جديدة من العالمية عنوانها إسعاد الجمهور، منوهاً بأنه عبر التحدي العالمي أردنا أن تكون لدبي الريادة في الابتكار وتوسعة نطاق تطبيقات تقنية البلوك تشين.

من جهتها، كشفت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكية، عن إطلاق منصة للمؤسسات خلال شهر سبتمبر المقبل توفر لها كل الأدوات اللازمة لاستخدام تقنية «البلوك تشين»، تمهيداً لبدء الاستخدام الرسمي لتطبيقات «البلوك تشين» في إمارة دبي اعتباراً من بداية العام المقبل، مؤكدة في تصريحات للصحفيين على هامش فعالية «تحدى البلوك تشين العالمي» أن مكتب «دبي الذكية» سيبدأ من شهر يوليو دارسة أفضل الخدمات والتجارب التي يمكن أن تستفيد من تقنية «بلوك تشين»، حيث تم التواصل مع أكثر من 13 قطاعاً مختلفاً من أجل معرفة التحديات التي تواجه الاستفادة من تقنية «بلوك تشين».

وقالت إنه من المقرر استمرار المرحلة التجريبية للتطبيق والأفكار على مستوى إمارة دبي حتى نهاية العام الجاري، تمهيداً لبدء التطبيق الرسمي لـخدمات الـ «بلوك تشين» في بداية عام 2018، موضحة أن مكتب «دبي الذكية» وفر دليلاً لاعتماد المؤسسات لمواجهه أي تحدٍ يواجهها في تطبيق «بلوك تشين» مع تمرينها على استخدام المنصة التجريبية الخاصة بتلك التكنولوجيا لحين إطلاقها في سبتمبر المقبل.

وخلال الفعالية، أعلن مكتب «دبي الذكية» عن نتائج التحدي العالمي لـ«البلوك شين»، حيث تم منح مبلغ إجمالي وقدره 45 ألف دولار أميركي للشركات الناشئة الريادية التي طورت حلولاً واعدة باستخدام تقنية «بلوك تشين»، من أصل 21 شركة ريادية عالمية وصلت إلى المرحلة النهائية من المنافسة. وتمتلك الشركات الفائزة فرصة لتطبيق حلولها ومنتجاتها في دبي والمساهمة في تنفيذ استراتيجية دبي لتقنية «البلوك تشين»، والتي أعلن عنها مكتب «دبي الذكية» ومؤسسة دبي المستقبل في أكتوبر 2016؛ بهدف جعل دبي أول مدينة تعمل بتقنية «البلوك تشين» بحلول عام 2020.