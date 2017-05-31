«إحصاء أبوظبي»: 7.7 مليار درهم صافي دخل بنوك أبوظبي خلال الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

قال مركز الإحصاء - أبوظبي، إن مجموع صافي الدخل للبنوك العاملة في إمارة أبوظبي التجارية والإسلامية بلغ 7.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2017، مشيراً إلى أن الدخل الصافي للبنوك التجارية شكل نحو 82.6% من مجموع صافي الدخل لجميع البنوك، في حين أن النسبة الباقية كانت من نصيب البنوك الإسلامية بحوالي 17.4%، بحسب بيان أمس.

وأضاف المركز أن الارتفاع في الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية في الربع الأول من عام 2017 نتج عن ارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 23.9% وارتفاع الدخول الأخرى بنسبة 59.0% مقارنة مع الربع الأول من عام 2016، وأظهرت البيانات تراجعاً طفيفاً في صافي الدخل من الفوائد بنسبة 4.8%.

وأوضح أن عدد العاملين في نهاية الربع الأول من عام 2017 بلغ نحو 12.5 ألف عامل في جميع البنوك التجارية والإسلامية محل الدراسة، بينما انخفض عدد العاملين بنسبة 6.9% في الربع الأول 2017 مقارنة مع الربع نفسه في عام 2016، من 13.4 ألف عامل في الربع الأول من عام 2016 إلى 12.5 ألف عامل في الربع الأول من عام 2017.

وأوضح «إحصاء أبوظبي»، أن المقصود بتعويضات العاملين، الأجور والرواتب والمكافآت النقدية والمزايا العينية الممنوحة للعاملين، مشيراً إلى أن قيمة تعويضات العاملين الإجمالية ارتفعت بحوالي 1.1% في الربع الأول من عام 2017 مقارنة مع الربع الأول من عام 2016، حيث يعكس التغير في نصيب العامل الواحد حصيلة التغير في متغيرين هما التعويضات الإجمالية للعاملين وأعداد العاملين في كل ربع، مشيراً إلى أن الاتجاه في نصيب العامل هو عكس اتجاه عدد العاملين السابق الإشارة إليه.

وأشار المركز إلى أن معدل الفوائد على الودائع لأكثر من سنة ارتفع من 1.07% في الربع الثالث 1.09% في الربع الرابع من عام 2016.

من جانب آخر، استقر معدل الفوائد على أغلب الودائع والقروض والسلف في الربع الأول من عام 2017 بمعدل 9.8 للقروض الشخصية، 7.0% لإيصالات الأمانة و17.8% للقروض والسلف الأخرى. بينما انخفض بمعدل 7.7 للقروض التجارية و9.1% للسحب على المكشوف بالمقارنة مع الربع الأول 2016.