البيروقراطية تجهض مشاريع صغار المستثمرين في الهند

نيودلهي (أ ف ب)

عندما حاول سوراب أهوجا استيراد طابعة ثلاثية الأبعاد بكلفة 600 دولار لتصنيع طائرات من دون طيار في محترفه في دلهي، اضطر لإنفاق ثلاثة آلاف دولار إضافية كنفقات تخليص جمركي ورشاوي لتسلم طلبه بعد ثلاثة أشهر.

ويوضح المقاول الشاب، البالغ من العمر 29 عاماً، في إبدائه استياءه من برنامج «مايك إن إنديا» (اصنع في الهند)، وهي خطة شهيرة لحكومة ناريندرا مودي للتحفيز على الإنتاج المحلي، «ليست لدينا التكنولوجيا والصناعة اللازمتين لصنع أصغر المكونات لذا يتعين علينا الاستيراد».

ويقول هذا المؤسس لمختبرات التصنيع المعروفة باسم «فابلاب»، «إذا ما نمت مؤسستي، البلاد ستنمو معها أيضاً. لكن الحكومة لا تريد تركي أنمو».

وتحاول السلطات الهندية جذب الشركات الدولية من خلال تحرير القوانين الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وتبسيط الإجراءات المتصلة بالضرائب. وعلى الصعيد الداخلي، يواجه المقاولون الهنود الذين يتعين عليهم الاضطلاع بدور طليعي في هذه الحركة، معضلة حقيقية، إذ إنهم يجدون أنفسهم عالقين بين العوائق الجمركية الرامية إلى تقييد الاستيراد من جهة والنقص في العرض المحلي من جهة ثانية.