مصرف الهلال يحصد جائزتين من «بانكر ميدل إيست»

أبوظبي (الاتحاد)

حصل مصرف الهلال على جائزتين مرموقتين من جوائز مجلة بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية إحداهما لأفضل برنامج ولاء جديد عن برنامج نقاط المكافآت «جود» والأخرى لأفضل خدمة مصرفية مبتكرة عن خدمة استخدام بطاقة الهوية للقيام بعمليات السحب النقدي، بحسب بيان أمس.

وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «إن مهمتنا المحافظة على أعلى مستويات خدمة العملاء والتميز، حيث يواصل مصرف الهلال السعي لتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا وتتجاوزها. ونحن نفتخر بهذه الجوائز التي تأتي كدليل على نجاح استراتيجية الهلال في تنمية أعمالنا وتقديم أفضل الخدمات لمتعاملينا».

وتهدف جوائز بانكر ميدل إيست إلى تثمين وتقدير إنجازات المؤسسات المصرفية في المنطقة، حيث تم اختيار 82 مؤسسة هذا العام عبر 55 فئة لمنتجات وخدمات بلغ عددها 383 منتجاً.

وتم تصميم برنامج نقاط المكافآت «جود» من قبل مصرف الهلال لتزويد متعامليه بفوائد مميزة عند استخدامهم بطاقات وحسابات المصرف، حيث يتمتع حاملو بطاقات الهلال بتخفيضات وامتيازات عبر العديد من القطاعات المختلفة. أما خدمة استخدام بطاقة الهوية فهي الأولى من نوعها حيث يتمكن متعاملو مصرف الهلال من سحب وتحويل النقود بوساطة بطاقة الهوية عبر أجهزة الصراف الآلي في أنحاء الإمارات كافة.