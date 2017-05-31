«الخليج للاستثمار» تدشن صندوق استثمارات عقارية متداولة

دبي(الاتحاد)

أعلنت شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» عن إطلاق صندوق استثمارات عقارية متداولة - REIT- متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويحمل «الصندوق» اسم «جي آي آي ريت الإسلامي»، وتخطط «الخليج للاستثمار الإسلامي» لعملية تسجيل «الصندوق» ومدير الصندوق في «مركز دبي المالي العالمي»، ومن المتوقع أن يتم تدشين «الصندوق» خلال شهر رمضان القادم أي ما يوافق وقتا لاحقا خلال الشهر القادم - يونيو 2017- بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

وقال «محمد الحسن» - الرئيس التنفيذي للخليج للاستثمار الإسلامي: «سيكون صندوق«جي آي آي ريت»الأول في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يقدم أرباحا شهرية موزعة، وذلك يعالج فجوة واضحة في السوق، حيث إن المستثمرين الصغار يفتقدون لخيارات الاستثمار المدرة لعائد شهري، خصوصا وأن ودائع البنوك لا تعطي ما يكفي في ظل معدلات فائدة متدنية ومستمرة على مدى سنوات، ومن ثم فإن صندوق الاستثمارات العقارية المتداولة للخليج للاستثمار الإسلامي سيساعد على تجسير الفجوة بين احتياجات المستثمرين والفرص المتاحة، باستهداف عوائد مجزية دورية وتوزيعات أرباح تتراوح بين 7 و10٪ سنويا عند حدها الأدنى، وذلك اعتمادا على فئة من الأصول العقارية الممتازة المدرة للدخل والتي يطمئن لها المستثمرون».

وتلقت «الخليج للاستثمار الإسلامي» بالفعل التزامات من مجموعة من المستثمرين لديها لضخ أصول عقارية قائمة لديهم ومدرة للدخل بقيمة 500 مليون درهم، لتكون ضمن استراتيجية صندوق «جي آي آي ريت الإسلامي» كما أن هناك استثمارات أخرى قيد المناقشة بقيمة 500 مليون درهم إماراتي من الفنادق المتوافقة مع أحكام الشريعة ومن مباني المكاتب، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما أنه من المستهدف زيادة أصول «الصندوق» نقدا أو عينا من المؤسسات والمستثمرين المتمرسين قبل طرحه في اكتتاب عام في غضون 12 إلى 18 شهرا.

وأضاف «بانكاج غوبتا» الشريك المؤسس في شركة الخليج للاستثمار الإسلامي: «إن صندوق» جي آي آي ريت الإسلامي «سيشكل أيضا خيارا استثنائيا مثاليا لطائفة من المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق التقاعد والمعاشات والأوقاف والمكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية والبنوك، نظرا لما يتمتع به«الصندوق»من التزام معايير الشفافية وقواعد حوكمة الشركات، وبذلك فإن«الخليج للاستثمار الإسلامي» تواصل سعيها الثابت لخدمة عملائها وتقديم أفضل الفرص الاستثمارية».