سقطرى تنوه بدعم الإمارات

سقطرى (الاتحاد)

أشاد محافظ سقطرى، سالم السقطري بالدور الكبير الذي يضطلع به مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتقديمه الخدمات الطبية المختلفة لأبناء المحافظة. وأكد أن المستشفى سيشهد خلال الفترة المقبلة قفزة نوعية من خلال رفده بالأطباء بمختلف التخصصات والأجهزة وغيره من الاحتياجات الضرورية بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

وعقد المحافظ ومندوب مؤسسة الشيخ خليفة في سقطرى علي بن عيسى بن عفرار لقاء مع إدارة كوادر المستشفى في إطار تكثيف جهود الخدمات الطبية المقدمة لسكان المحافظة، باعتباره المستشفى الوحيد في الأرخبيل والذي يخدم قرابة 150 ألف نسمة. وثمن السقطري جهود الإمارات في دعم وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين عبر تقديم الدعم والمساندة للمستشفى بصورة متواصلة منذ إنشائه.