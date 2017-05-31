«إنستينكتيف بارتنرز» تستكمل إصدار التقرير السنوي لبنك رأس الخيمة الوطني

دبي (الاتحاد)

تعاونت شركة «إنستينكتيف بارتنرز» الشرق الأوسط مع بنك رأس الخيمة الوطني لإصدار التقرير السنوي للبنك لعام 2016. وقالت جيرالدين داغر، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في بنك رأس الخيمة الوطني «هذا هو العام الثاني على التوالي الذي نختار فيه شركة إنستينكتيف بارتنرز لدعمنا في إعداد التقرير السنوي للبنك، فخلال هذين العامين، نجحنا في إعداد تقريرين سنويين يرسيان معايير جديدة لاتصالات المستثمرين في بنك رأس الخيمة الوطني، وهذا للرؤية الواضحة التي يتمتع بها فريق إنستينكتيف بارتنرز فيما يتعلق بالتواصل الفعال مع الجهات المعنية الرئيسة، بما في ذلك المستثمرون والمساهمون، فضلًا عن المعرفة الواسعة بسوق الإمارات.

وحمل التقرير عنوان «بنك رأس الخيمة الوطني في الذكرى الأربعين لتأسيسه أكثر استعدادًا للمضي نحو آفاق جديدة»، وسلّط الضوء على التطور والإنجازات التي حققها البنك عام 2016، إضافة إلى التوجه الاستراتيجي للبنك في المستقبل، علمًا بأن دور «إنستينكتيف بارتنرز» في إعداد التقرير تضمن تقديم المشورة الاستراتيجية بالكامل إلى جانب تصميم التقرير ووضع التصور العام واختيار العنوان والمحتوى.

وقالت سامانثا بارتل الخلف، الشريك الإداري في شركة «إنستينكتيف بارتنرز» «نعتز بالفرصة التي أتيحت لنا للعمل مع بنك رأس الخيمة الوطني. فقد تعاونا عن كثب مع فريق الاتصالات في البنك لإعداد تقرير يسرد قصة إنجازات البنك بصورة دقيقة ومقنعة. وقد مكنتنا ثقة فريق البنك برؤيتنا وقدراتنا الإبداعية على تقديم تقرير، يجسد مصدر فخر للطرفين. وقد وصلنا إلى النتيجة النهائية من خلال الدمج بين الخبرات العالمية والمهارات الاستشارية المميزة إلى جانب العلاقات القوية بين فريق العمل. وهدفنا هو مساعدة عملائنا على تحقيق الريادة الإقليمية في تطبيق أفضل ممارسات العلاقات مع المستثمرين والحفاظ على هذه الريادة، ونعتقد بأن التقرير السنوي لبنك رأس الخيمة الوطني يعكس هذا الهدف».