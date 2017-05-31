«إنستينكتيف بارتنرز» تستكمل إصدار التقرير السنوي لبنك رأس الخيمة الوطني

دبي (الاتحاد)
تعاونت شركة «إنستينكتيف بارتنرز» الشرق الأوسط مع بنك رأس الخيمة الوطني لإصدار التقرير السنوي للبنك لعام 2016. وقالت جيرالدين داغر، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في بنك رأس الخيمة الوطني «هذا هو العام الثاني على التوالي الذي نختار فيه شركة إنستينكتيف بارتنرز لدعمنا في إعداد التقرير السنوي للبنك، فخلال هذين العامين، نجحنا في إعداد تقريرين سنويين يرسيان معايير جديدة لاتصالات المستثمرين في بنك رأس الخيمة الوطني، وهذا للرؤية الواضحة التي يتمتع بها فريق إنستينكتيف بارتنرز فيما يتعلق بالتواصل الفعال مع الجهات المعنية الرئيسة، بما في ذلك المستثمرون والمساهمون، فضلًا عن المعرفة الواسعة بسوق الإمارات.
وحمل التقرير عنوان «بنك رأس الخيمة الوطني في الذكرى الأربعين لتأسيسه أكثر استعدادًا للمضي نحو آفاق جديدة»، وسلّط الضوء على التطور والإنجازات التي حققها البنك عام 2016، إضافة إلى التوجه الاستراتيجي للبنك في المستقبل، علمًا بأن دور «إنستينكتيف بارتنرز» في إعداد التقرير تضمن تقديم المشورة الاستراتيجية بالكامل إلى جانب تصميم التقرير ووضع التصور العام واختيار العنوان والمحتوى.
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