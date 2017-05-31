«الإمارات دبي الوطني ريت» تستحوذ على عقار سكني

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت «سي إي آي سي» المحدودة، المدرجة في بورصة ناسداك دبي، استحواذها على أول عقار مخصص للسكن الطلابي في دبي لشركة. واستحوذت الشركة على العقار الذي يضم 424 سريراً من الشركة الرائدة عالمياً في قطاع السكن الطلابي على أساس اتفاقية بيع وإعادة تأجير، حيث بلغت قيمة الصفقة 120 مليون درهم.

وتعتبر هذه أول عملية استحواذ لشركة الإمارات دبي الوطني ريت في قطاع السكن الطلابي، وتأتي في إطار استراتيجية الشركة لتنويع محفظة أصولها. وفي إطار هذه الصفقة، أبرمت شركة GSA عقد إيجار لمدة 7 سنوات.

وتم بناء هذا العقار، «يونينست دبي لاند»، في عام 2016، حيث يعد الأول من نوعه في دبي. ويقع على مقربة من مدينة دبي الأكاديمية، حيث يخدم الطلاب الذين يدرسون في أكثر من 30 مؤسسة تعليمية داخل المدينة.

وستظل مسؤولية إدارة العقار تقع على عاتق فريق عمليات شركة GSA، تحت العلامة التجارية Uninest Student Residence.

وقال تيم روز، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات الوطني لإدارة الأصول: «يسعدنا الإعلان عن أول عملية استحواذ منذ الإدراج الناجح لشركة الإمارات دبي الوطني ريت في بورصة ناسداك دبي في شهر مارس.

وتعد هذه الصفقة خطوة مهمة في برنامجنا الخاص بنشر رأس المال، وتمثل مرحلة أساسية في عملية تنويع محفظتنا خارج نطاق فئات الأصول التقليدية.

وفي الوقت الذي تخطط فيه شركة GSA لزيادة وحودها في دبي والإمارات العربية المتحدة، فإننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية تسمح للطرفين بدعم نمو قطاع التعليم في دولة الإمارات».

تبلغ مساحة الأسطح بالعقار 160 ألف قدم مربعة تشمل طابقين سفليين وطابقاً أرضياً و9 طوابق علوية، فضلاً عن حوض سباحة على سطح العقار. ويضم إجمالاً 242 غرفة توفر 424 سريراً، وسوف يستمتع السكان بما يوفره العقار من وسائل الراحة التي تشمل مقهى، وصالة ألعاب رياضية، وغرفة ترفيه، وغرفة سينما، ومنطقة مخصصة للدراسة وشرفة خارجية.