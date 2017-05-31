مشتريات على «القيادية» تدعم الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

دعمت مشتريات نفذت على الأسهم القيادية أمس مؤشرات الأسواق المالية المحلية إلى الارتفاع بنهاية جلسة التعاملات، مدعومة بوصول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، فيما شهدت مستويات السيولة تراجعاً واضحاً بفعل استمرار غياب المحفزات واستمرار المستثمرين في الحفاظ على مراكزهم المالية. وسجلت قيمة تداولات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، نحو 352 مليون درهم، بعد تداول 284 مليون سهم، نفذت من خلال 4158 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.2% ليغلق الجلسة متجاوزاً مستوى المقاومة 4500 نقطة عند 4501 نقطة، بعدما قام المستثمرون بالتعامل على 99 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 139.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 951 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 25 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 13 سهماً، وتراجعت أسعار 3 أسهم، فيما ظلت أسعار 9 أسهم عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي جلسة تعاملات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.67% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 184.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 213.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3207 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 33 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 23 سهماً، وتراجعت أسعار 5 أسهم، فيما ظلت أسعار 5 أسهم عند الإغلاق السابق.

وقال جمال عجاج مدير عام شركة الشريهان للأوراق المالية، إن الأسواق المالية المحلية شهدت خلال جلسة تعاملات أمس ارتداداً في أسعار بعض الأسهم التي شهدت تراجعات متتالية خلال الجلسات الماضية، مؤكداً أن أحجام التداول ما زالت دون المتوقع نظراً لصعوبة القرار الاستثماري شراءً وبيعاً.

وأضاف عجاج أن الأسهم القيادية ما زالت غائبة عن السوق، فيما تعرض البعض منها لضغوط بيع من قبل المضاربين لجني الأرباح خصوصاً تلك الضغوط التي تعرض لها سهم «إعمار»، مؤكداً أن المستثمرين لم يستغلوا الأخبار الإيجابية المتعلقة باعتزام شركة إعمار العقارية البدء في أعمال البناء بمشروع «مبيل 3» الذي يقع في مدينة محمد بن راشد بدبي نهاية العام الجاري، حيث شهد السهم خلال الجلسة تقلبات سعرية بين الارتفاع والانخفاض، ليغلق متراجعاً بنسبة 0.42% عند مستوى 7.15 درهم، منخفضاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاء سهم «أبوظبي التجاري» في مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً 26.8 مليون درهم، بعدما قام مستثمرو السهم بالتعامل على أكثر من 3.6 مليون سهم، لينهي الجلسة مرتفعاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق عند مستوي 7.34 درهم.

أما سهم «دانة غاز» فقد جاء في صدارة الأسهم النشطة بالكمية للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً أكثر من 11.2 مليون سهم، ليغلق على ثبات عند مستوى 0.39 درهم، فيما كان سهم «اتصالات» من أكثر الداعمين لمؤشر سوق أبوظبي خلال جلسة أمس عندما ارتفع بواقع 5 فلوس عن الإغلاق السابق، مسجلاً قيمة تعاملات بأكثر من 10.9 مليون درهم، ليغلق مع نهاية الجلسة عند مستوى 17.5 درهم.

وفي سوق دبي المالي، تصدر سهم «أرابتك» قائمة الأسهم النشطة بالكمية، مسجلاً 20.6 مليون سهم، بقيمة تعاملات بلغت 15.6 مليون درهم، ليغلق مع نهاية الجلسة مرتفعاً بنسبة 2.42% عند مستوي 0.763 درهم، فيما جاء سهم «جي إف إتش» في مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة خلال جلسة أمس، مسجلاً 18.5 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو السهم على أكثر من 8.3 مليون درهم، ليغلق الجلسة مرتفعاً 4 فلوس عن الإغلاق السابق عند مستوى 2.22 درهم.