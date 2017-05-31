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«دوكاب» تعيِّن جمال الظاهري رئيساً لمجلس إدارة الشركة
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تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دوكاب» تعيين المهندس جمال سالم الظاهري رئيساً لمجس إدارة الشركة ابتداءً من مارس 2017.

يذكر أن منصب رئيس مجلس الإدارة يتم تناوبه بين المؤسستين المساهمتين في «دوكاب»، شركة صناعات، ومؤسسة دبي للاستثمار.

وسيخلف المهندس الظاهري الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة من 2015 إلى 2017.

وخلال مسيرتها التصنيعية الناجحة، والتي امتدت على مدار الـ38 عاماً الماضية، نجحت الشركة في تطوير عددٍ من الأنشطة الصناعية الرئيسة، كان من أبرزها مصنع الأسلاك والكابلات، ومصنع «دوكاب» لكابلات الجهد العالي في الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ومصنع دوكاب للمعادن لتوريد قضبان النحاس والأسلاك لمختلف أسواق المنطقة.

كما قامت «دوكاب» بإضافة شركة «دوكاب» للألمنيوم، الإضافة الأحدث إلى أنشطة الشركة، والمتخصص بتصنيع قضبان الألمنيوم والموصلات. وقال الدكتور أحمد الشيخ: «يسرني أن أسلم مهام رئاسة مجلس إدارة (دوكاب) إلى زميلي في المجلس المهندس جمال سالم الظاهري، وأنا على ثقة بأن الشركة ستنجح تحت إدارته بفتح آفاق جديدة وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية». ... المزيد
     
 

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