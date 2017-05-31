«دوكاب» تعيِّن جمال الظاهري رئيساً لمجلس إدارة الشركة

دبي (الاتحاد)
أعلنت «دوكاب» تعيين المهندس جمال سالم الظاهري رئيساً لمجس إدارة الشركة ابتداءً من مارس 2017.
يذكر أن منصب رئيس مجلس الإدارة يتم تناوبه بين المؤسستين المساهمتين في «دوكاب»، شركة صناعات، ومؤسسة دبي للاستثمار.
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وخلال مسيرتها التصنيعية الناجحة، والتي امتدت على مدار الـ38 عاماً الماضية، نجحت الشركة في تطوير عددٍ من الأنشطة الصناعية الرئيسة، كان من أبرزها مصنع الأسلاك والكابلات، ومصنع «دوكاب» لكابلات الجهد العالي في الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ومصنع دوكاب للمعادن لتوريد قضبان النحاس والأسلاك لمختلف أسواق المنطقة.
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