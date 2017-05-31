«مواصفات» تدقق على 8200 ميزان ذهب في أسواق الدولة

ريم البريكي (أبوظبي)
قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بعملية تدقيق شاملة لموازين الذهب في الدولة، ضمت نحو 8200 ميزان مستخدم في الأسواق، مستهدفةً من خلال مجموعة من الإجراءات، مطابقة هذه الموازين لأحدث الاشتراطات والمعايير العالمية، سعياً منها لحماية المستهلكين من أي تلاعبات في الأوزان، حسب عبد الله المعيني، مدير عام «الهيئة».
وأضاف لـ«الاتحاد» أن هذه الإجراءات تأتي لطمأنة المستهلكين بصورة قاطعة إلى سلامة وجودة الموازين التي تم التدقيق عليها، وأنها تصب في مصلحة التاجر، من حيث الدقة في الوزن، وتوفير سمعة طيبة للمتاجر، لافتاً إلى أن معدل الخطأ في موازين الذهب لا يتجاوز 0.02% على مستوى الدولة.
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وأوضح أن عمليات ضبط موازين الذهب في الدولة وفرت نحو 2.5 مليار درهم سنوياً خسائر بالاقتصاد الوطني، نتيجة وجود بعض الأخطاء في تلك الموازين.
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