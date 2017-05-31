‬50 ‬دولة تشارك في منتدى الإعلام الدولي بأنطاليا

أنطاليا (الاتحاد)

انطلقت فعاليات منتدى الإعلام الدولي، بمشاركة 142 ‬صحفياً ‬من ‬50 ‬دولة، ‬والذي ‬يجمع ‬الإعلام ‬الدولي ‬بمشاركة ‬رفيعة ‬المستوى، ‬حيث ناقش ‬موضوعات عدة، أبرزها ‬الاقتصاد ‬التركي، ‬وقدراته ‬السياحية ‬والتجارية، ‬والثقافة ‬والإعلام ‬في ‬العموم.

وكان من ضيوفه البارزين: نابي أفيتشي وزير الثقافة والسياحة، وبويويوكيكتشي رئيس رابطة المصدّرين الأتراك، والمدير التنفيذي للخطوط الجوية التركية إيلكار أليتشي، حيث أجابوا عن تساؤلات الصحفيين الدوليين. وعقد منتدى الإعلام الدولي، تحت إشراف وزارة الاقتصاد، ووزارة الثقافة والسياحة، وجمعية المصدّرين الأتراك، وبرعاية من الخطوط الجوية التركية، وماكس رويال، ورابطة مصدّري الملابس بإسطنبول، وبورصا إسطنبول، نظمته المجموعة الإعلامية الدولية السويسرية، كجزء ‬من ‬المنتدى، أكد نابي أفيتشي وزير الثقافة والسياحة، في خطابه الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، والذي استضافه منتجع ماكس رويال، الوجهة الأشهر لقضاء الإجازات في أنطاليا، الحاجة لاستكشاف قدرات تركيا السياحية.

والمنتدى هو الأول من نوعه في تركيا، وهو منصة تُمكّن ممثّلي رواد الصناعة الأتراك والصحفيين من الالتقاء وجهًا لوجه، وذلك من خلال المقابلات الشخصية واجتماعات الطاولة المستديرة.

وحضر المنتدى، والذي بدأ بخطاب افتتاحي لجاكز باشي، رئيس مجلس إدارة، ‬رئيس ‬رابطة ‬المصدرين ‬الأتراك ‬محمد ‬بويويوكيكتشي، ‬ورئيس ‬بورصا ‬إسطنبول ‬هيمت ‬كاراداج، ‬والرئيس ‬التنفيذي ‬للخطوط ‬الجوية ‬التركية ‬إيلكار ‬أليتشي، ‬ورئيس ‬هيئة ‬دعم ‬وتنشيط ‬الاستثمار ‬بتركيا ‬أردا ‬أرموت، ‬ورئيس ‬رابطة ‬مصدّري ‬الملبوسات ‬بإسطنبول ‬حكمت ‬تانريفيردي.