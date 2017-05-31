طيران الإمارات تتوقع ارتفاعاً قياسياً في أعداد السياح الصينيين إلى دبي

مصطفى عبد العظيم(دبي)
توقعت طيران الإمارات أن تسجل أعداد السياح الصينيين القادمين إلى دبي أرقاماً قياسية خلال العام الجاري بعد تطبيق قرار منح تأشيرات دخول لهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عند الوصول.
وقالت طيران الإمارات في العدد الأخير من نشرة الأجواء المفتوحة لشهر مايو، إن سياسية تسهيل دخول السياح الصينيين إلى الدولة يتوقع أن يسهم في انتعاش الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني وخاصة من سياح الشريحة الوسطى اللذين يسافرون للخارج بأعداد ضخمة أكثر من أي وقت مضى.
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وقالت الشركة إن معدل النمو الذي سجله السوق الصيني يعد الأعلى بين الأسواق المصدرة للسياحة لدولة الإمارات، لافتة إلى أن قرار الإعفاء من التأشيرات المسبقة للرعايا الصينيين من شأنه أن يعزز كذلك التبادل التجاري بين البلدين، لافتة إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر لدبي بإجمالي مبادلات تجارية بلغت 45 مليار دولار في العام 2016.
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وقالت نشرة طيران الإمارات إن الناقلة ستكون في صدارة المستفيدين من قرار إعفاء الرعايا الصينيين من تأشيرة الدخول المسبقة إلى دولة الإمارات، من بين قائمة شركات الطيران الخمس التي تربط بين دبي والمدن الصينية، حيث تشغل طيران الإمارات حاليا رحلات إلى 5 نقاط في الصين تشمل بكين وشنغهاي وجوانزو وينشوان وجيانجو.
وأشارت طيران الإمارات إلى أنه بالإضافة إلى سوق دبي الصين تشهد حركة الركاب الصينيين المسافرين على متن رحلاتها إلى نقاط أبعد من دبي نموا ملحوظاً خاصة إلى الوجهات الأفريقية وأوروبا والشرق الأوسط ووسط آسيا وضمن نطاق مبادرة الطريق والحزام، حيث نقلت الشركة نحو 24.6 مليون راكب على متن رحلاتها ضمن شبكة الوجهات التي تخدمها حاليا في نطاق بلدان مبادرة الطريق والحزام والتي تبلغ 58 وجهة في 30 دولة من إجمالي 65 دولة تشكل إجمالي بلدان المبادرة.