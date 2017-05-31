طيران الإمارات تتوقع ارتفاعاً قياسياً في أعداد السياح الصينيين إلى دبي

مصطفى عبد العظيم(دبي)

توقعت طيران الإمارات أن تسجل أعداد السياح الصينيين القادمين إلى دبي أرقاماً قياسية خلال العام الجاري بعد تطبيق قرار منح تأشيرات دخول لهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عند الوصول.

وقالت طيران الإمارات في العدد الأخير من نشرة الأجواء المفتوحة لشهر مايو، إن سياسية تسهيل دخول السياح الصينيين إلى الدولة يتوقع أن يسهم في انتعاش الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني وخاصة من سياح الشريحة الوسطى اللذين يسافرون للخارج بأعداد ضخمة أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت الناقلة إلى أن أكثر من 540 ألف سائح صيني قاموا بزيارة دبي خلال العام 2016 بزيادة قدرها 20% عن العام 2015، حيث صعدت الصين إلى المراكز العشرة الأولى على قائمة الأسواق الرئيسة لدبي، ووفقا لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي سجلت السياحة الصينية إلى دبي خلال شهري يناير وفبراير 2017 نمواً بنسبة 60% في أعداد الزوّار لليلة، مع بلوغ هذا النمو ذروته خلال شهر يناير مسجلاً نسبة 102%، حيث استقبلت الإمارة 157 ألف زائر من الصين خلال الشهرين الأولين.

وقالت الشركة إن معدل النمو الذي سجله السوق الصيني يعد الأعلى بين الأسواق المصدرة للسياحة لدولة الإمارات، لافتة إلى أن قرار الإعفاء من التأشيرات المسبقة للرعايا الصينيين من شأنه أن يعزز كذلك التبادل التجاري بين البلدين، لافتة إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر لدبي بإجمالي مبادلات تجارية بلغت 45 مليار دولار في العام 2016.

وأفادت الناقلة أنه ووفقا لتقرير مؤسسة كولرز انترناشونال فإنه من المتوقع أن يصل عدد السياح الصينيين إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 900 ألف سائح بحلول 2020، مقترحاً أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بمنح السياح الصينيين تأشيرة دخول موحدة لدول المجلس على غرار تأشيرة الشينجن الأوروبية لزيادة تدفقات الحركة السياحة من الصين إلى دول المنطقة.

وقالت نشرة طيران الإمارات إن الناقلة ستكون في صدارة المستفيدين من قرار إعفاء الرعايا الصينيين من تأشيرة الدخول المسبقة إلى دولة الإمارات، من بين قائمة شركات الطيران الخمس التي تربط بين دبي والمدن الصينية، حيث تشغل طيران الإمارات حاليا رحلات إلى 5 نقاط في الصين تشمل بكين وشنغهاي وجوانزو وينشوان وجيانجو.

وأشارت طيران الإمارات إلى أنه بالإضافة إلى سوق دبي الصين تشهد حركة الركاب الصينيين المسافرين على متن رحلاتها إلى نقاط أبعد من دبي نموا ملحوظاً خاصة إلى الوجهات الأفريقية وأوروبا والشرق الأوسط ووسط آسيا وضمن نطاق مبادرة الطريق والحزام، حيث نقلت الشركة نحو 24.6 مليون راكب على متن رحلاتها ضمن شبكة الوجهات التي تخدمها حاليا في نطاق بلدان مبادرة الطريق والحزام والتي تبلغ 58 وجهة في 30 دولة من إجمالي 65 دولة تشكل إجمالي بلدان المبادرة.